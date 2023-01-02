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  4. Teoman'dan Lozan esprisi sosyal medyayı salladı! Melih Gökçek 'jelibon' göndermesine bakın ne yanıt verdi

Teoman'dan Lozan esprisi sosyal medyayı salladı! Melih Gökçek 'jelibon' göndermesine bakın ne yanıt verdi

02.01.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yılda Bodrum’da sahneye çıkan Teoman, 2023’ün ilk dakikalarında Lozan esprisi yaparak Melih Gökçek’e ‘jelibon’ göndermesinde bulundu. Teoman "Biraz önce Lozan Antlaşması'nın 100'üncü yılını doldurduk, artık jelibonları çıkartabiliriz" dedi. Melih Gökçek ise bakın ne paylaştı.

Teoman, yılbaşı gecesinde Bodrum Belediye Meydanı’nda düzenlenen konserde sahne aldı. Saatler 00:00’ı gösterdiğinde Bodrumlulara mutlu, sağlıklı ve başarılı bir yıl dileyen sanatçı, Ankara’nın görevinden istifa ettirilen eski belediye başkanı AKP’li İbrahim Melih Gökçek’in ‘jelibon’ sözlerine göndermede bulundu.

Lozan Antlaşması üzerinden yaptığı espriyle, Gökçek'e göndermede bulunan Teoman, “Biraz önce Lozan Antlaşması’nın 100’üncü yılını doldurduk, artık jelibonları çıkartabiliriz” ifaderini kullandı.

MELİH GÖKÇEK'TEN OLAY PAYLAŞIM

Gökçek kendisiyle dalga geçildiğini duyunca sosyal medyadan Teoman'ı paylaşarak "TEOMAN TAM DİNGİRİK BİRİYMİŞ… Sahnede şarkı söylerken şarkının sözlerini unutuyor, yetmiyor bir de açıklama yapıyor; 'Sözleri unutmuşum, ekip arkadaşlarıma sormam lazım.' Teoman önce şarkı sözü eğitimi al evladım… Ayranın yok içmeye atla çıkıyon sahneye..."

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NE OLMUŞTU?

Gökçek, yazar Murat Muratoğlu’nun yeni petrol rezervi bulunduğuna dair resmi açıklamaların ardından yayımladığı, ”Adana’da bulunan petrolden sonra, Adıyaman’da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık Jelibon rezervlerine rastlandı…” mesajını ciddiye alarak katıldığı TV programında şunları söylemişti:

“Adana’da yeni bir şey daha bulmuşlar. Bugün gazetede okudum. Ne anlama geldiğini de bilmiyorum. İtiraf edeyim. Araştıracağım ki bileyim. Onun adı var. Çocuklar yer ya. Jelibon. Jelibon bulunmuş. Ne demek jelibon bilmiyorum. Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş. Bu ne anlama geliyor bilmiyorum. Bugünkü medyaya baktım.“

Sunucunun “Yalan olmasın” çıkışına karşılık Gökçek, “Hayır fake değil. Resmi şey. Arka arkaya bulunuyor” demişti.

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