Tepebaşı Belediyesi deneyimli vatandaşların yanında

Tepebaşı Belediyesi, örnek projeleri doğrultusunda sunduğu hizmetler ile kentteki deneyimli vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeye devam ediyor. Başkan Ataç, “Tepebaşı’nda büyüklerimizi rahat ettirebilmek ve yaşamlarını kolaylaştırmak adına durmadan çalışıyoruz” dedi.

Tepebaşı Belediyesi, Türkiye genelinde ilk olma özelliği taşıyan, kalite standardı yüksek hizmetler ile kentte yaşayan deneyimli vatandaşları yalnız bırakmıyor. Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri projesi TEBEV, Aşağı Söğütönü’ndeki Yaşam Köyü’nde bulunan Sağlıklı Yaşlılar Konuk Evi ve Alzheimer Konukevi, kent sakini yaşça büyük vatandaşların yanı başında olmaya devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri TEBEV, bünyesindeki vatandaşlara birçok konuda hizmet verirken, sağlık kontrollerini de aksatmıyor. TEBEV, 2012’den bu yana 65 yaş üstü kimsesiz vatandaşların hemen her ihtiyacında yanında yer almaya devam ediyor.

TEBEV, bünyesindeki 341 vatandaşa takipli olarak hizmet sağlamayı sürdürürken; bugüne kadar 1044 vatandaşın takibini gerçekleştirdi. Ekipler evde verilen sağlık hizmetleri kapsamında tansiyon, ateş, şeker ölçümleri yapılırken tıbbi malzeme desteği de sağlanıyor. Ekipler ayrıca deneyimli yurttaşların kullandıkları ilaçların takibi, sağlık durumları ve dikkat edilmesi gereken konuları hakkında da bilgilendirmede bulunuyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren TEBEV, vatandaşlara hastaneye ulaşım hizmetinden eczane ve market alışverişine kadar pek çok hizmet veriyor. TEBEV görevlileri ayrıca vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini de dinleyerek resmi kurumlardaki işlemlerini takip ediyor. TEBEV’in hizmetlerinden 65 yaş üstü yaşlılar, tedaviye yönlendirilmesi gereken mağdur hastalar, yalnız yaşayıp kendi bakımını sağlayamayanlar, yatalak durumda olanlar, evde sağlık bakımına ihtiyaç duyan hastalar, sosyal güvencesi bulunmayanlar ve sağlık hizmetine ulaşamayan vatandaşlar yararlanabiliyor.

Sağlıklı Yaşlılar Konuk Evi

Aşağı Söğütönü Mahallesi Yaşam Köyü içerisinde 2015 yılında hizmete açılan merkez, 60 yaş ve üzerindeki sosyal yönden yoksunluk duyan, bakıma ve yardıma muhtaç olan vatandaşlara, 2 hizmet binası ve 40 yatak kapasitesi ile hizmet veriyor.

Merkezde genel sağlık durumu iyi olan vatandaşlar, sosyalleşebilecekleri ve kendilerini evlerinde hissedebilecekleri bir ortamda yatılı olarak misafir ediliyor. Konukların düzenli olarak sağlık kontrolleri yapılırken, ihtiyacı olanlar uzmanlar eşliğinde fizyoterapi merkezinden ve spor salonundan yararlanabilmektedir.

Alzheimer hastaları Tepebaşı’nda yalnız değil

Tepebaşı Belediyesi’nin Alzheimer hastası vatandaşların ve ailelerinin yaşamını kolaylaştırmak, sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Alzheimer Konukevi, Aşağısöğütönü Mahallesi’nde bulunan Yaşam Köyü’nde hizmet vermeye devam ediyor. Alzheimer Konukevi 80, Alzheimer Derneği’nde de 40 olmak üzere toplam 120 hasta kapasitesi ile hizmet sunuyor. Merkeze başvuran hastaların kabulü danışman psikiyatrist hekim tarafından gerçekleştiriliyor ve tedavi programları belirleniyor. Ardından düzenli olarak kurum doktoru tarafından kontrolleri yapılan hastaların sağlık durumları yakından takip ediliyor. 24 saat boyunca sağlık personeli, hasta bakım elemanı ve temizlik personeli mevcut olan merkezde, hastaların gerekli durumlarda hastaneye nakilleri de Tepebaşı Belediyesi’nin hasta nakil ambulansı ile sağlanıyor.

“Büyüklerimiz bizlere ışık tutuyor”

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da yaptığı değerlendirmede 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü kutlarken deneyimli vatandaşların tecrübeleri ile topluma ışık tuttuğunu ifade ederek, “1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü kutlasak da deneyimli vatandaşlarımızı her gün hatırlamalı, asla unutmamalıyız. Bizler Tepebaşı’nda büyüklerimizi rahat ettirebilmek ve yaşamlarını kolaylaştırmak adına durmadan çalışıyoruz. Her bireyin günün birinde yaşlanacağını, onların değerli tecrübeleri ile bizlere ışık tuttuğunu asla unutmamalıyız. Büyüklerini daima el üstünde tutan bir kültürü benimseyen bizler, yaşlılarımıza hak ettikleri saygı ve sevgiyi göstermeye, toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını sağlamaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşünceler ile tüm değerli büyüklerimin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü kutluyor, kendilerine huzur içerisinde, sağlıklı günler diliyor ve ellerinden öpüyorum” sözlerini kullandı.