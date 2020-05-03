YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Tepebaşı Belediyesinden "çöp" açıklaması

Tepebaşı Belediyesinden "çöp" açıklaması

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 03.05.2020 15:56 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, Gündüz Alp Yurdu çevresindeki çöplerin toplanması konusunda bir açıklama yaptı.Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, korona virüs tedbirlerince karantina altındaki vatandaşların bulunduğu Gündüz Alp Yurdu çevresindeki çöplerin toplanmasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Tepebaşı Belediyesinden "çöp" açıklaması

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, Gündüz Alp Yurdu çevresindeki çöplerin toplanması konusunda bir açıklama yaptı.
Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, korona virüs tedbirlerince karantina altındaki vatandaşların bulunduğu Gündüz Alp Yurdu çevresindeki çöplerin toplanmasına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu çöplerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 7 Nisan tarihinde yayımlanan genelge kapsamında tıbbi atık sınıfına girdiği ve belediyenin yetkisi dışında kaldığı ifade edildi. Yetkililer ayrıca, alandaki çöplerin Büyükşehir Belediyesi koordinasyonundaki tıbbi atık toplama konusunda yetkili firma tarafından toplanmasının ardından söz konusu bölgenin temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin gerçekleştirildiğini bildirdi. Yetkililer genelge kapsamında bildirilen, “Sağlık kuruluşlarının karantina bölümleri ile karantina birimi olarak belirlenen yerlerde oluşan atıklar ’tıbbi atık’ olarak yönetilecek ve diğer atıklarla karıştırılmaması sağlanacak” maddesi uyarınca hareket edildiğini kaydetti. Toplum sağlığı konusunda Tepebaşı Belediyesinin üst düzey hassasiyet ile hareket ettiğini de ifade eden yetkililer, tüm kurum ve kuruluşlar ile iletişim ve iş birliği ile çalışıldığını belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYasemin Özilhan'ın bu kez ayakları olay olduYasemin Özilhan'ın bu kez ayakları olay oldu
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erenköy’de binlerce pide ve ekmek dağıtıldı

Erenköy’de binlerce pide ve ekmek dağıtıldı

En kalabalık ilçede dezenfekte arttı vaka sayısı düştü

En kalabalık ilçede dezenfekte arttı vaka sayısı düştü

Yağmur sonrası görsel şölen

Yağmur sonrası görsel şölen

Bağlar’da 1 yılda büyük değişim

Bağlar’da 1 yılda büyük değişim

Azmağın sembolleri aç kaldı

Azmağın sembolleri aç kaldı

Van’da görev yapan imam-hatipten örnek davranış

Van’da görev yapan imam-hatipten örnek davranış

Eskişehir Namaz Vakitleri 3 Mayıs Pazar

İmsak
04:12
Sabah
05:49
Öğle
13:00
İkindi
16:50
Akşam
20:01
Yatsı
21:31

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 3 Mayıs Pazar

Gökmeydan Eczanesi
Odunpazari
Gözde Eczanesi
Tepebasi
Kayra Eczanesi
Tepebasi
Nuralp Eczanesi
Odunpazari
Yurt Eczanesi
Odunpazari
Taşbaşı Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Anda Kardeşe Vefa Derneği umut olmaya devam ediyor

Anda Kardeşe Vefa Derneği umut olmaya devam ediyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, 112 Ambulans Servisi’ni ziyaret etti

İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, 112 Ambulans Servisi’ni ziyaret etti

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.