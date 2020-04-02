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Tepebaşı Belediyesi’nden park uyarısı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 02.04.2020 17:19 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, korona virüs kapsamında alınan tedbirlerin önemine dikkat çekerek parkların kullanılmaması konusunda uyarılarda bulundu.Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında parkların kullanımına getirilen kısıtlamalara uyulması gerektiğini belirtti.

Tepebaşı Belediyesi’nden park uyarısı

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, korona virüs kapsamında alınan tedbirlerin önemine dikkat çekerek parkların kullanılmaması konusunda uyarılarda bulundu.
Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında parkların kullanımına getirilen kısıtlamalara uyulması gerektiğini belirtti. Belediye yetkilileri, İçişleri Bakanlığı’nın “Korona virüs Salgını ile Mücadele Kapsamında Park, Mesire, Piknik Yerleri ile İlgili Ek Genelge” ile duyurduğu tedbirler kapsamında ilçedeki parkların kullanılmaması gerektiğini kaydetti. Kullanıma kapatılan parkların yanı sıra zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayarak evde kalınmasının da salgına karşı korunmada kritik öneme sahip olduğunu belirten yetkililer, sosyal mesafenin izolasyonun sağlanması gerektiğini ifade etti. Yetkililer ayrıca zabıta ve emniyet güçlerinin vatandaşlara uymaları gereken kurallar hakkında uyarılarda bulunduğunu belirterek, söz konusu uyarılara hassasiyetle uyulması gerektiğini hatırlattı.
Öte yandan korona virüse karşı evde kalmaları gereken 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, acil durum ihtiyaçlarında Tepebaşı Belediyesi’ne 7/24 ulaşabiliyor. Vatandaşlar, 444 44 26 numaralı Mavi Masa hattını arayarak ihtiyaçlarını Tepebaşı Belediyesi aracılığı ile karşılayabiliyor. İhtiyaçlar, Vefa Sosyal Destek Hattı ile koordineli olarak karşılanıyor.

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