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Tepebaşı Kent Enstitüsü’ne yoğun ilgi sürüyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 06.03.2020 16:40 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi’nin Anadolu’nun aydınlanma sürecini şekillendiren Köy Enstitüleri’nin sosyal eğitim anlayışı ile hizmete sunduğu Tepebaşı Kent Enstitüsü’nde eğitimler bin 818 katılımcı ile devam ediyor.Tepebaşı Belediyesi, kent halkına eğitim fırsatları sunmak amacı ile hayata geçirdiği çalışmalar ile örnek olmaya devam ediyor.Tepebaşı Kent Enstitüsü ile Anadolu’nun aydınlanma sürecini şekillendiren Köy Enstitülerinin sosyal eğitim anlayışı, günümüzün gelişmiş e-öğrenme teknolojileriyle harmanlanıyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin Anadolu’nun aydınlanma sürecini şekillendiren Köy Enstitüleri’nin sosyal eğitim anlayışı ile hizmete sunduğu Tepebaşı Kent Enstitüsü’nde eğitimler bin 818 katılımcı ile devam ediyor.
Tepebaşı Belediyesi, kent halkına eğitim fırsatları sunmak amacı ile hayata geçirdiği çalışmalar ile örnek olmaya devam ediyor.
Tepebaşı Kent Enstitüsü ile Anadolu’nun aydınlanma sürecini şekillendiren Köy Enstitülerinin sosyal eğitim anlayışı, günümüzün gelişmiş e-öğrenme teknolojileriyle harmanlanıyor. Bireysel ve kurumsal öğrenme ihtiyaçlarını hem uzaktan hem de yüz yüze öğrenme yöntemleriyle karşılayan Tepebaşı Kent Enstitüsü projesi, yenilikçi bir yaşam boyu öğrenme platformu olarak hizmet veriyor. Vatandaşların yeni şeyler öğrenme ihtiyaçlarını karşılayan Tepebaşı Kent Enstitüsü eğitimleri, Tepebaşı Belediyesi tarafından Anadolu Üniversitesi desteğiyle, ücretsiz olarak sunuluyor.
Üniversite-sektör işbirliği olması ile de dikkat çeken projede ayrıca alanlarında uzman akademisyenler, e-öğrenme uzmanları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler de yer alıyor. Eğitimler, teknolojiden sosyal medya kullanıma, genel kültürden mesleki eğitime kadar her türlü öğrenme ihtiyacına yanıt verebilecek çeşitliliğe sahip. Tepebaşı Kent Enstitüsü eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcıların performansları, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Tepebaşı Belediyesi onaylı bir katılım sertifikası ile de belgelendiriliyor.
Eğitimler bin 818 katılımcı ile devam ediyor
Kayıtların ve eğitimlerin devam ettiği Tepebaşı Kent Enstitüsü’nde, toplam 7 ders içeriği kullanıcılara sunuluyor.
Ücretsiz olarak düzenlenen eğitimlere vatandaşların yoğun ilgi gösterirken; Girişimcilik, Sosyal Medya, Finans Okuryazarlığı, Gıda Güvenliği, Etkili İletişim, Müşteri İlişkileri ve Fotoğrafçılık branşı olmak üzere toplam eğitimler devam ediyor. Derslere kayıt olmak isteyenler, ‘kentenstitusu.tepebasi.bel.tr’ web adresinden kayıt yaptırabiliyor. Derslerin içerikleri ise metin, ses, video, etkileşimli sorular, oyunlar ve benzeri medyalardan oluşuyor.

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Ay Eczanesi
Tepebasi
Duygu Eczanesi
Odunpazari
Gönenç Eczanesi
Odunpazari
İnan Eczanesi
Tepebasi
Adalar Eczanesi
Odunpazari
Selen Eczanesi
Odunpazari
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