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Tepebaşı’nda hafriyat temizliği sürüyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 22.05.2020 14:56 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi ekipleri, ilçedeki hafriyat atıklarının temizlenmesi için gerçekleştirdiği çalışmalara Aşağı Söğütönü ve Sakintepe mahallelerinde devam etti.Tepebaşı Belediyesi, ilçede gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi ekipleri, ilçedeki hafriyat atıklarının temizlenmesi için gerçekleştirdiği çalışmalara Aşağı Söğütönü ve Sakintepe mahallelerinde devam etti.
Tepebaşı Belediyesi, ilçede gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri bölgedeki atıkların temizlenmesi için çalışırken, son olarak Aşağı Söğütönü Mahallesi TOKİ ve Sakintepe Mahallesi’nde hafriyat temizliği yapıldı. Çalışmada ekipler, moloz atıklarını kepçeler ile kamyonlara yüklenerek hafriyat alanlarına taşıdı.
Belediye yetkilileri de atık temizleme çalışmalarının devam edeceğini belirterek, çevre temizliği konusunda tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Yetkililer, hafriyat atıklarını yasal olarak belirlenen Büyükşehir Belediyesi Döküm Sahası’na dökmeyerek çevreyi kirletenler tespit edildiğinde, sorumlulara cezai işlem uygulandığı belirtti. Konu hakkında bilgi almak veya ihbarda bulunmak isteyen vatandaşlar, 444 44 26 numaralı telefondan Mavi Masa’ya ulaşabiliyor.

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