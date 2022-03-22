Terbiyesiyle ağızları açık bırakan terbiyeli sulu köfte tarifi! Terbiyeli sulu köfte malzemeleri nelerdir? Terbiyeli sulu köfte nasıl yapılır?

Terbiyeli sulu köfte yemeği anneannelerimizden kalma bir tariftir. Yenildiğinde sizi çocukluğunuza götürecek olan bu tarifi sofranızdan eksik etmemek isteyeceksiniz. Köftelerin minik minik yuvarlandığı terbiyeli sulu köfte tarifleri çeşit çeşittir. Ancak sizi maziye götürecek tarif tektir. Terbiyeli sulu köftenin, köftelerini ister küçük ister büyük yapabilirsiniz bu konudaki düşünce size ait. Ama makbul olan köftelerin minik olmasıdır. İşte terbiyeli sulu köfte tarifine dair püf noktalar...

TERBİYELİ SULU KÖFTE MALZEMELERİ NELERDİR?

300 gram az yağlı dana kıyma

1 yumurta akı, sarısını terbiye için kullanabilirsiniz.

2 yemek kaşığı pirinç

1 yemek kaşığı ince bulgur

1 adet küçük kuru soğan

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı ucuyla kimyon

1,5 çay kaşığı tuz

2 orta boy patates

2 adet havuç

Yarım çay bardağı sıvı yağ

6 su bardağı su

Tuz, karabiber

İnce kıyılmış maydanoz

Terbiyesi içinde şunlar gereklidir;

1 adet yumurta sarısı

3 yemek kaşığı yoğurt

Yarım limonun suyu

TERBİYELİ SULU KÖFTE NASIL YAPILIR?

İlk önce pirinçleri yıkıyoruz. Daha sonra kase içerisine koyup bulguru da ekleyip üzerine kadar kaynar su ekleyip 20 dk. bekletip, sonra suyunu süzelim. Patates ve havucu küp şeklinde doğruyoruz.

Köftesini de şu şekilde yapıyoruz;

Kıyma, rendelenmiş soğan, suyu süzülmüş pirinç̧, ince bulgur, yumurta akı, tuz ve baharatlarını uygun bir kase içerisine alıp 10 dk. yoğuralım. Yoğurmak çok önemli az yoğurulursa köfteler pişerken dağılır. Daha sonra harçtan istediğiniz büyüklükte parçalar alın ve yuvarlayın. Tepsi içerisine 2-3 yemek kaşığı un ekleyip yuvarlanmış köfteleri içerisine koyun. Ara ara salınarak köfteleri una bulayalım.

Tencereye sıvı yağ koyup kızdıralım. İlk havuçları ekleyip 1-2 dk. kadar soteleyelim. Sonra patatesleri ekleyip 2-3 tur karıştırdıktan sonra üzerine sıcak su ekleyelim. Su kaynamaya başlayınca köfteleri teker teker ara ara karıştırarak su içerisine alalım. Çok karıştırsanız köfteler dağılır. Ocağın altını bir tık kısıp yemeğimizi ağır ağır pişirelim. Köfteler ile sebzeler piştikten sonra ayrı bir kapta yumurta sarısı, limon suyu ve yoğurdu kaymak gibi yapana kadar karıştıralım. Yemek suyundan iki kepçe terbiyesine ekleyin ve güzelce karıştırın. Terbiyeyi yavaş yavaş tencereye eklerken bir yandan karıştırmaya devam ediyoruz. Bir miktar kaynadıktan sonra tuz ve karabiberini ekleyip ocaktan alablirsiniz.

