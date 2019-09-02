Terliği aşağı düşünce, yardımına o koştu!

Myla Aguila adlı bir kadın, evine yakın bir yerde dolaşırken ilginç bir olaya şahit oldu ve hemen kamerasına sarıldı. Bir oğlanın terliği bir tepeden aşağı düşmüştü ve bir ördek onu geri getirmek için elinden geleni yapıyordu. İşte o eğlenceli anlar...

TÜM ZORLUKLARA RAĞMEN PES ETMEDİ

Videoya bakıldığında, zeki ördeğin düşen terliği küçük çocuğa ulaştırmak için büyük bir çaba harcadığı ama asla pes etmediği görülüyor. Ama bu iş göründüğü kadar kolay değildi. Tepenin küçük olmasına rağmen, ördeğin minik ayakları için bir cehennem zorluğu yaşandı. Bununla birlikte, yine de o terliği çocuğa ulaştırdı.

ÖRDEKLER ÇOĞU HAYVANA GÖRE AKILLI

Bütün video boyunca, ördek ne yaptığını çok iyi biliyordu. Araştırmacılar, ördeklerin oldukça zeki ve kabiliyetli olduğunu belirttiler. Ördekler, soyut akıl yürütmenin bazı yönlerinde “daha akıllı” hayvan türlerinden bile daha iyi performans gösterebilirler. Bu görüntüleri kayda alan ve sosyal medyada paylaşan Myla, tüylü beyefendi ile fotoğraf çektirmeden oradan ayrılmadı.

