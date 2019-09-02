Mynet Trend

Terliği aşağı düşünce, yardımına o koştu!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 02.09.2019 10:33 | Son Güncelleme

Yoldan geçen bir kadın tarafından kayda alınan ve sosyal medyadan paylaşılan bu görüntüler bir anda viral oldu. Videoda küçük çocuğun düşen terliğini geri vermek için tüm çabasını harcayan sevimli ördek, izleyicilerin kalbini kazandı. İşte o anlar...

Myla Aguila adlı bir kadın, evine yakın bir yerde dolaşırken ilginç bir olaya şahit oldu ve hemen kamerasına sarıldı. Bir oğlanın terliği bir tepeden aşağı düşmüştü ve bir ördek onu geri getirmek için elinden geleni yapıyordu. İşte o eğlenceli anlar...

TÜM ZORLUKLARA RAĞMEN PES ETMEDİ

Videoya bakıldığında, zeki ördeğin düşen terliği küçük çocuğa ulaştırmak için büyük bir çaba harcadığı ama asla pes etmediği görülüyor. Ama bu iş göründüğü kadar kolay değildi. Tepenin küçük olmasına rağmen, ördeğin minik ayakları için bir cehennem zorluğu yaşandı. Bununla birlikte, yine de o terliği çocuğa ulaştırdı.

ÖRDEKLER ÇOĞU HAYVANA GÖRE AKILLI

Bütün video boyunca, ördek ne yaptığını çok iyi biliyordu. Araştırmacılar, ördeklerin oldukça zeki ve kabiliyetli olduğunu belirttiler. Ördekler, soyut akıl yürütmenin bazı yönlerinde “daha akıllı” hayvan türlerinden bile daha iyi performans gösterebilirler. Bu görüntüleri kayda alan ve sosyal medyada paylaşan Myla, tüylü beyefendi ile fotoğraf çektirmeden oradan ayrılmadı.

Havada takla attı! Korkunç anlar kamerada!Havada takla attı! Korkunç anlar kamerada!
Korkunç olay! Böyle bulundularKorkunç olay! Böyle bulundular
Çiçekleri çok seviyordu! Onlarla öyle bir şey yaptı ki...Çiçekleri çok seviyordu! Onlarla öyle bir şey yaptı ki...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilginç haberler komik videolar ördek

En Çok Okunan Trend Haberler

Gelin şaşkına döndü! Tam 30 kilo taktılar, ama altın değil!

Gelin şaşkına döndü! Tam 30 kilo taktılar, ama altın değil!

Meteoroloji'den sağanak yağış ve sel uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış ve sel uyarısı

Her satırı korkunç! Anne kan donduran cinayeti itiraf etti

Her satırı korkunç! Anne kan donduran cinayeti itiraf etti

Aleyna Tilki kararını verdi! Türkiye'den gidiyor

Aleyna Tilki kararını verdi! Türkiye'den gidiyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gelinim Mutfakta'da kavga! Birbirlerine girdiler

Gelinim Mutfakta'da kavga! Birbirlerine girdiler

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Cinsiyet değiştirmişti! Merak etti yine erkek oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Merak etti yine erkek oldu

Şoke eden itiraf! Kaynana ve kayınpederinin yasak ilişkilerini ifşa etti

Şoke eden itiraf! Kaynana ve kayınpederinin yasak ilişkilerini ifşa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sincapları öldürüp ağaca astılar

Korkunç olay! Böyle bulundular

Çiçekleri çok seviyordu! Onlarla öyle bir şey yaptı ki...

Çiçekleri çok seviyordu! Onlarla öyle bir şey yaptı ki...

Dövmede yeni soluk: 3 boyutlu avuç içi dövmeleri!

Dövmede yeni soluk: 3 boyutlu avuç içi dövmeleri!

Bu filmden bir kare değil nişan fotoğrafı!

Bu filmden bir kare değil nişan fotoğrafı!

En çılgın festival başladı! İlk kural, hayatta kalmak

En çılgın festival başladı! İşte ilk görüntüler...

Her yer kırmızıya boyandı! O çılgın festival başladı

Her yer kırmızıya boyandı! O çılgın festival başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.