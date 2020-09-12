Terme’de 44 ayrı ‘EBA destek noktası’ faaliyette

Uzaktan eğitim sürecinde alt yapı ve teknolojik yetersizliklerden dolayı öğrencilerin eğitimden geri kalmaması için Samsun’un Terme ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 44 ayrı alanda EBA destek noktası kuruldu.

Terme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, evlerinde Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) erişim sağlayamayan öğrenciler için, 34’ü Bakanlık EBA Destek Noktası olmak üzere toplam 44 ayrı alanda EBA Destek Noktasını ve 3 adet EBA Mobil Destek Aracını faaliyete başlattı.

Tüm öğrencilerin hizmetinde

Eğitimine devam eden tüm öğrencilerin EBA destek noktalarından ücretsiz ve sınırsız şekilde yararlanabileceğinin altını çizen Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, “İlçemizde bulunan öğrencilerimiz için 44 adet EBA destek noktası faaliyete geçti. Bununla beraber özellikle kırsal bölgelerimizde internete erişim sağlayamayan ve bilgisayar, tablet sorunu yaşayan öğrencilerimiz için de EBA mobil destek aracımız alt yapısı zayıf olan mahalleleri dolaşarak öğrencilerimizin internet erişimine yardımcı olacak. Pandemi dolayısıyla eğitim, öğretimin teknoloji üzerinden yapılmasındaki gelişmelerimizi hızlıca tamamlıyoruz” ifadelerini kullandı.