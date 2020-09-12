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Terme’de 44 ayrı ‘EBA destek noktası’ faaliyette

SAMSUN HABERLERİ  | 12.09.2020 17:18 | Son Güncelleme

Uzaktan eğitim sürecinde alt yapı ve teknolojik yetersizliklerden dolayı öğrencilerin eğitimden geri kalmaması için Samsun’un Terme ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 44 ayrı alanda EBA destek noktası kuruldu.Terme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, evlerinde Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) erişim sağlayamayan öğrenciler için, 34’ü Bakanlık EBA Destek Noktası olmak üzere toplam 44 ayrı alanda EBA Destek Noktasını ve 3 adet EBA Mobil Destek Aracını faaliyete başlattı.Tüm öğrencilerin hizmetindeEğitimine devam eden tüm öğrencilerin EBA destek noktalarından ücretsiz ve sınırsız şekilde yararlanabileceğinin altını çizen Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, “İlçemizde bulunan öğrencilerimiz için 44 adet EBA destek noktası faaliyete geçti.

Uzaktan eğitim sürecinde alt yapı ve teknolojik yetersizliklerden dolayı öğrencilerin eğitimden geri kalmaması için Samsun’un Terme ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 44 ayrı alanda EBA destek noktası kuruldu.
Terme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, evlerinde Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) erişim sağlayamayan öğrenciler için, 34’ü Bakanlık EBA Destek Noktası olmak üzere toplam 44 ayrı alanda EBA Destek Noktasını ve 3 adet EBA Mobil Destek Aracını faaliyete başlattı.

Tüm öğrencilerin hizmetinde
Eğitimine devam eden tüm öğrencilerin EBA destek noktalarından ücretsiz ve sınırsız şekilde yararlanabileceğinin altını çizen Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, “İlçemizde bulunan öğrencilerimiz için 44 adet EBA destek noktası faaliyete geçti. Bununla beraber özellikle kırsal bölgelerimizde internete erişim sağlayamayan ve bilgisayar, tablet sorunu yaşayan öğrencilerimiz için de EBA mobil destek aracımız alt yapısı zayıf olan mahalleleri dolaşarak öğrencilerimizin internet erişimine yardımcı olacak. Pandemi dolayısıyla eğitim, öğretimin teknoloji üzerinden yapılmasındaki gelişmelerimizi hızlıca tamamlıyoruz” ifadelerini kullandı.

EBA’ya giriş imkanı olmayan öğrenciler için hazırlanan proje kapsamında Terme’de bulunan 44 ayrı EBA destek noktasının öğrencilerin hizmetine girdiğini kaydeden Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında ülke genelinde 20 bine yakın EBA destek noktası bulunuyor. Pandemi dolayısıyla uzaktan eğitim gören ve evinde yeterli teknolojik alt yapısı bulunmayan öğrencilerimiz için Terme ilçemizde toplam 44 adet destek noktası ve 3 adet EBA mobil destek aracını hazırladık” dedi.
EBA destek noktası projesi kapsamında Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu’na, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen’e ve EBA mobil destek araçlarında bulunan tabletlerin temini konusunda desteklerinden dolayı Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç’a teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy, öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmaması için gerekli çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

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