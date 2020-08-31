YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Terme’de ilk ders zili çaldı

Terme’de ilk ders zili çaldı

SAMSUN HABERLERİ  | 31.08.2020 11:22 | Son Güncelleme

Samsun’un Terme ilçesinde 2020-2021 eğitim-öğretim yılı korona virüsü salgını nedeniyle ’uzaktan’ başladı.Terme’de 2020-2021 eğitim-öğretim yılı, ülke genelinde olduğu gibi uzaktan eğitimle başladı.Ulviye Kır İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirilen törende saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İlçe Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy ilk ders zilini birlikte çaldı.

Samsun’un Terme ilçesinde 2020-2021 eğitim-öğretim yılı korona virüsü salgını nedeniyle ’uzaktan’ başladı.
Terme’de 2020-2021 eğitim-öğretim yılı, ülke genelinde olduğu gibi uzaktan eğitimle başladı.
Ulviye Kır İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirilen törende saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İlçe Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy ilk ders zilini birlikte çaldı. Öğretmenlere hitap eden Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, uzaktan eğitimin ilk ders zilini çaldıklarını söyleyerek, bugünleri en kısa zamanda geride bırakma temennisinde bulundu.

Ülkemize ve ilçemize hayırlı olsun
Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ise, “İnşallah bu illet virüsü geride bırakarak, okul bahçelerinde de çocuklarımızla birlikte cıvıl cıvıl okullarımıza ve derslerimize canlı bir şekilde girmeye devam ederiz. Bugün böyle bir açılışı yapmak hepimize önümüzdeki günlerin daha güzel olacağı umudunu ve ümidini getirmektedir. İlçemize ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Trafik kazası 1 ölü 2 yaralı
Trafik kazası 1 ölü 2 yaralı
Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Devrilen tırdaki yolcu öldü
Devrilen tırdaki yolcu öldü
Zafer Bayram’ında şehitlik unutulmadı
Zafer Bayram’ında şehitlik unutulmadı
Seçer, Kazanlı ve Adanalıoğlu’nu ziyaret etti
Seçer, Kazanlı ve Adanalıoğlu’nu ziyaret etti
Düğünlere korona denetimi
Düğünlere korona denetimi

Samsun Namaz Vakitleri 31 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:22
Sabah
05:53
Öğle
12:40
İkindi
16:21
Akşam
19:17
Yatsı
20:42

Samsun Nöbetçi Eczaneler31 Ağustos Pazartesi

Anıl Eczanesi
Ilkadim
Murat Eczanesi
Ilkadim
Park Eczanesi
Ilkadim
Begüm Eczanesi
Atakum
Volkan Eczanesi
Atakum
Sibel Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
İstanbul’dan çalınan otomobilin şüphelisi tutuklandı
İstanbul’dan çalınan otomobilin şüphelisi tutuklandı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Doç. Dr. Akbaş: "piercing Taktıranlar Burnunu, Dilini, Kulağını Kaybedebilir"
Doç. Dr. Akbaş: "piercing Taktıranlar Burnunu, Dilini, Kulağını Kaybedebilir"
Tok’tan Öğretmenlere En Anlamlı Hediye
Tok’tan Öğretmenlere En Anlamlı Hediye
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.