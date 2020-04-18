"Terminatör böcekler" ormanları korumak için iş başında

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Ormanlara verdiği zarar nedeniyle "alevsiz yangın" olarak nitelendirilen çam kese böceklerinin doğal düşmanı olan ve laboratuvar ortamında yetiştirilen 30 bin "terminatör böcek" (calosoma sycophanta), Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında doğaya bırakıldı.

Bölge müdürlüğüne bağlı Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü Biyolojik Mücadele Laboratuvarı'nda büyük bir titizlikle üretilen ve ormanların bekçiliğini yapan böcekler hem ormanları koruyor hem de doğal dengenin kısa sürede sağlanmasına yardımcı oluyor.

Böceklerin üretilme ve doğaya bırakılma süreciyle ilgili AA muhabirine açıklama yapan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, konusunda uzman personelin laboratuvar ortamında ilk olarak terminatör böceklerden yumurta aldığını söyledi.

Böceklerin yumurtadan yaklaşık 6-10 günde çıktığını ve 20 günde larva olarak 4 santimetreye kadar büyüdüğünü ifade eden Koç, "Bu aşamada doğaya salınmak üzere hazır hale geliyorlar. Beraberinde beslenme amacıyla çam kese böceğiyle toprağa gömülen bu larvalar, bir yıl sonra ergin böcek olarak doğada koruma vazifesine başlıyor." dedi.