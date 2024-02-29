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Termometrelerin eksi 23 dereceyi gösterdiği Ardahan buz kesti

AA AA
29.02.2024 10:25
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Sabah erken saatlerde dışarı çıkanların kirpikleri dondu.

Termometrelerin eksi 23 dereceyi gösterdiği Ardahan buz kesti

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 23 derece ölçüldüğü Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Son günlerde dondurucu soğuğun etkili olduğu kentte, Kura Nehri'nin bazı noktaları buzla kaplandı.

Sabah erken saatlerde dışarı çıkan çocukların ve vatandaşların kirpikleri dondu.

Termometrelerin gece eksi 23 dereceyi gösterdiği kentte, yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte son dört gündür dondurucu soğukların etkili olduğunu ve bazı noktalarda hava sıcaklığının sıfırın altında 33 dereceye kadar düştüğünü belirtti.

Vatandaşlardan Erdoğan Yıldız ise 25 yıldır Ardahan'da yaşadığını ve ilk kez böyle soğuk havayla karşılaştığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan buz don soğuk termometre

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