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Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Bozdoğan-5 operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı

AA AA
21.02.2024 07:53 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-5" operasyonlarında Erzurum ve Düzce'de 8 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenlendi.

2014-2017 yılları arasında Irak'ın Anbar bölgesinde faaliyet yürüten sözde emirlerin de aralarında bulunduğu 8 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Erzurum terörist jandarma

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