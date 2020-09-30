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Terör örgütü işbirlikçilerine Aydın’da şafak operasyonu

AYDIN HABERLERİ  | 30.09.2020 12:47 | Son Güncelleme

Terör örgütüne finansman sağlayan işbirlikçilere yönelik aralarında Aydın’ında bulunduğu 4 ilde şafak vakti operasyon düzenlendi.Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yıldırım-8 (Çınar-9) Jandarma Üstçavuş İlker Düzova operasyonu kapsamında sözde Ömeryan-Bagok ve Kerboran kırsalında terör örgütü mensuplarının imhasına yönelik operasyonlar devam ederken örgüte finansman sağlayan milis ve iş birlikçilerine yönelik de 4 ilde eş zamanlı 19 farklı adrese jandarma tarafından şafak vakti operasyon düzenlendi.Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü mensupları ile işbirliği içinde olduğu, finansman sağladığı, örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen Aydın, Batman, Şanlıurfa ve Mardin illerinde ikamet eden 19 şahsın evine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Terör örgütüne finansman sağlayan işbirlikçilere yönelik aralarında Aydın’ında bulunduğu 4 ilde şafak vakti operasyon düzenlendi.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yıldırım-8 (Çınar-9) Jandarma Üstçavuş İlker Düzova operasyonu kapsamında sözde Ömeryan-Bagok ve Kerboran kırsalında terör örgütü mensuplarının imhasına yönelik operasyonlar devam ederken örgüte finansman sağlayan milis ve iş birlikçilerine yönelik de 4 ilde eş zamanlı 19 farklı adrese jandarma tarafından şafak vakti operasyon düzenlendi.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü mensupları ile işbirliği içinde olduğu, finansman sağladığı, örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen Aydın, Batman, Şanlıurfa ve Mardin illerinde ikamet eden 19 şahsın evine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucu U.K., Ş.Ü., S.A., H.B., S.A., M.B., S.Ö., K.D., Ş.D., M.N.B., S.B., F.O., H.K. isimli şahıslar gözaltına alınırken, Y.T., S.B., F.T., H.S., C.A., L.D., isimli işbirlikçilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Evlerde yapılan aramalarda ele geçen digital materyaller ile 15 adet cep telefonu ve 13 sim karta da el konulduğu öğrenildi.

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