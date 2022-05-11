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Terör örgütü PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçamadan sınırda yakalandı

11.05.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütü PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçamadan sınırda yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi 7 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi 7 kişiyi sınırda yakaladı.

Şüpheliler gözaltına alındı.

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