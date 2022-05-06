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Terör örgütü PKK şüphelisi Gürcistan'a kaçarken yakalandı

06.05.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütü PKK şüphelisi Gürcistan'a kaçarken yakalandı

Artvin'in Hopa ilçesinden Gürcistan'a kaçmaya çalışan ve terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen zanlı, sınırda gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan M.D'nin Gürcistan'a kaçmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Bunun üzerine güvenlik güçleri, Hopa ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Gürcistan'a kaçmaya çalışan şüpheli M.D'yi yakaladı.

Gözaltına alınan ve Adıyaman'da sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edilecek.

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Gözaltı Adıyaman

Adıyaman Namaz Vakitleri 6 Mayıs Cuma

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Sabah
05:19
Öğle
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