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Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

19.10.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi F.K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı terör örgütü

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