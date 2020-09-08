Terör örgütü PKK/KCK'nın "gölge baro" taktiği iddianamede

İddianamede, örgütünün faaliyetlerini kimi zaman bir siyasi parti içinden, kimi zaman bir dernek üzerinden kimi zaman ise yeniden isimlendirdiği yapılar üzerinden devam ettirdiği belirtildi.

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep 'te bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada, aralarında HDP ve DBP'li yöneticilerin de yer aldığı 32'si tutuklu 61 sanık hakkında hazırlanan 3 bin 253 sayfalık iddianamede, örgütün, gözaltına alınan mensupları için avukat ayarlamada izlediği yol detaylı şekilde anlatıldı.

"21 Mart 2019'da düzenlenen nevruz etkinliğinde silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan şüpheliler yakalanarak 30 Mart 2019'da adliyeye getirilmiş, A.İ. (tutuklu) ve KCK yapısındaki şahısların bu kişilere destek amaçlı olarak adliyeye geldikleri iletişimin dinlenmesi kayıtlarına yansımıştır. Yine benzer suçlardan işlem gören kişiler, KCK yapısındaki şahısları arayarak yardım istemiş, bu şahıslar da yine KHK ile kapatılan ve örgüt içinde yer alan Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi avukatlar üzerinden bu kişilere yardımcı olmuştur. Bu durum birden fazla kez yaşanmıştır."

Örgüt tarafından avukat görevlendirilmesinin tape kayıtlarına da yansıdığı belirtilen iddianamede, şu bilgiler yer aldı:

"Tape kaydında geçen kişinin ÖHD içerisinde faaliyet yürüten M.A.A. olduğu değerlendirilmiştir. Buradaki konu daha önce verilen örneklerden biraz daha farklıdır. Daha önceki tapelerdeki örnekler KCK yapılanması tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütü ile ilgili suçlardan işlem gören kişilere avukat ayarlanmasına ilişkindir. Buradaki tape kayıtları ise avukat ayarlanan kişinin avukatı tutmak istememesi ancak avukatın, KCK yapılanması tarafından gönderilmiş olması nedeniyle de 'tutmuyorum' diyememesi ve bu konuda avukatı tutmamak için KCK yapılanmasında yer alan M.Ö. ve M.K'den yardım istemesine ilişkindir. Bu durum diğerlerinden daha ilginç bulunmuştur. Normalde müvekkil olan vatandaşların istediği avukatla anlaşma yapma özgürlüğü vardır ancak KCK yapılanmasından avukat görevlendirildiğinde bu özgürlüğün olmadığı görülmektedir. Avukatla anlaşma yapmamak için de yine KCK yapılanmasının yardımına ihtiyaç duyulduğu tape görüşmelerine yansımıştır."