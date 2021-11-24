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Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde bölük komutanı Trabzon'da yakalandı

24.11.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde bölük komutanı Trabzon'da yakalandı

Trabzon'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, örgütün sözde bölük komutanlığını yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinin terör örgütü PKK/KCK mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalarında, yabancı uyruklu bir şüphelinin Trabzon'da bulunduğu tespit edildi.

Operasyonda, 2013'te terör örgütü PYD/YPG, 2015'te PKK/KCK'nın sözde silahlı kadın birlikleri içerisinde faaliyet gösterdiği, örgütte sözde bölük komutanlığı da yaptığı tespit edilen J.Y. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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