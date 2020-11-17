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Terör örgütü PKK'ya eleman kazandırdığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

SİİRT HABERLERİ  | 17.11.2020 11:04 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK'ya eleman kazandırdığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde terör örgütü PKK'ya yardım, yataklık ve eleman kazandırdığı iddia edilen 2 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yardım, yataklık ve eleman kazandırma faaliyetinde bulundukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarılan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, Pervari ilçesindeki adreslerine düzenlediği operasyonda şüphelileri yakaladı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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