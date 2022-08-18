Teröristlerden temizlenen Tendürek Dağı bölgesi artık turizme hizmet edecek

ÖZKAN BİLGİN - Van'da terör örgütü PKK'ya karşı gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla teröristlerden temizlenen Tendürek Dağı bölgesi, doğal güzellikleriyle dağcılara ve doğaseverlere ev sahipliği yapacak.

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçeleri arasında bulunan Büyük Tendürek (3 bin 533 metre) ile Küçük Tendürek (3 bin 291 metre) ikiz volkanik dağları, güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalar sayesinde terörden arındırıldı.

Volkanik yapıları ve engebeli coğrafyasıyla yıllarca teröristlerin barınma alanı olarak kullandığı bölgenin güvenli hale getirilmesi amacıyla Jandarma ve hudut birlikleri, komandolar, emniyet güçleri, güvenlik korucuları 7 gün 24 saat görev yaptı.

Van ve Ağrı İl Jandarma Komutanlıkları, Van ve Ağrı İl Emniyet Müdürlüklerince İHA ve SİHA destekli "Eren Abluka-32 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Yıldız 2022-217" operasyonu başlatıldı.

Ağrı tarafında 13 Ağustos'ta biri ölü, 2'si "yeşil" kategoride sağ 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede, 16 Ağustos'ta da "Eren Abluka-32" operasyonu kapsamında Van kırsalında biri "gri", diğeri "turuncu" kategoride 2 teröristi ölü ele geçiren güvenlik güçleri, uzun süre sonra bölgeyi terörden arındırdı.

Van'da etkisiz hale getirilen "turuncu" kategorideki "Evindar" kod adlı Tuğba Tambahçeci'nin 2016'dan itibaren Tendürek Dağı bölgesinde yapılan eylemlerin tümüne katıldığı tespit edildi.

- Dağın zirvesine Türk bayrağı dikildi

Güvenlik güçlerinin yıllardır dondurucu soğuğa, kavurucu sıcağa rağmen yürüttükleri terörle mücadele sayesinde güvenliğin sağlandığı Tendürek Dağı'nın zirvesine Türk bayrağı dikildi.

Terör saldırıları nedeniyle yıllardır saklı kalan zirvedeki krater gölü ile diğer doğal güzelliklerin turizme kazandırılması için de çalışmalar başlatıldı.

Dağın zirvesine üs bölgesi kuruldu, zirveye daha rahat ulaşılması için 12 kilometrelik yol yapıldı. Dağın küllü ve engebeli yapısı İl Jandarma Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesinin iş makineleriyle düzeltildi, üzerine araçların rahatlıkla ilerleyebileceği malzeme serildi.

Güvenliğin sürdürülebilir kılınması ve doğaseverlerin güvenle bölgeyi ziyaret etmesi amacıyla Büyük Tendürek Dağı kraterinin etrafından dönen yol, dağın zirvesine yerleştirilen 360 derece açılı termal kameralarla da sürekli kontrol altında tutuluyor.

Güvenlik güçlerinin kontrolü elden bırakmadığı Tendürek bölgesi ve zirvesindeki kraterler, krater gölü ve bölgenin saklı güzellikleri Anadolu Ajansı tarafından kayıt altına alındı.

