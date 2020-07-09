Terörün gölgesinde kalan Zümrüt Kaplıcaları tatil köyüne dönüştürülüyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Kato Dağı eteklerindeki Zümrüt Kaplıcaları tatil köyüne dönüştürülüyor.

Yıllarca terörün gölgesinde kalan, kararlılıkla yürütülen operasyonlar sayesinde huzurun tesis edildiği Beytüşşebap'ın yaylaları, dereleri, kaplıcaları, vadileri ve yemyeşil doğasının turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Doğal kaynak suyu ile kar, yağmur ve güneş altındaki kaplıca keyfini daha da konforlu hale getirmek için hazırlanan "Zümrüt Kaplıcaları Tatil Köyü Projesi’nin hayata geçirilmesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

- "Bu bölge artık tatil köyü ve turizm ile anılan yer haline geliyor"

Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin turizm potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek, "Geçmişte burada bir tesis vardı. Maalesef terör örgütü PKK buradaki tesisi işlevsiz hale getirdi, yaktı ve yıktı. PKK bölgede Kürtlere yapılan bütün yatırımlara engel olduğu gibi ona da engel olmuştu zamanında." diye konuştu.

Burada bir çalışma yapılması için önce huzurun sağlanması gerekliliğine işaret eden Pendik, kararlılıkla yürütülen operasyonlar, kahraman Mehmetçik, jandarma, polis, güvenlik korucusu ve bekçi tüm güvenlik güçlerinin özverili çalışmaları sonucu bölgede artık güven ve huzur ortamının oluştuğunu vurguladı.