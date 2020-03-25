YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Ters yöne giren motosiklet kazaya neden oldu: 1 yaralı

Ters yöne giren motosiklet kazaya neden oldu: 1 yaralı

AYDIN HABERLERİ  | 25.03.2020 09:07 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, ters yönde seyreden motosikletin başka bir motosikletle çarpışası sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.Kaza, Kuşadası Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, ters yönde seyreden motosikletin başka bir motosikletle çarpışası sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza, Kuşadası Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A. yönetimindeki 09 BT 483 plakalı motosiklet, marinadan hastane istikametine gitmek isterken ters yöne girdi. Bu sırada Atatürk Bulvarı’nda kendi istikametinde gelen B.B. yönetimindeki motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazada Y.A.’nın arkasında yolcu olarak oturan kadın motosikletten düşerek yaralandı. Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan adın tedavi altına alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türkiye'de koronavirüs salgını vaka, iyileşen ve ölüm istatistikleri Türkiye'de koronavirüs salgını vaka, iyileşen ve ölüm istatistikleri
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’nın sevilen esnaflarından İbrahim Nazlı, son yolculuğuna uğurlandı

Kütahya’nın sevilen esnaflarından İbrahim Nazlı, son yolculuğuna uğurlandı

Tavşanlı’da trafik kazası: 3 yaralı

Tavşanlı’da trafik kazası: 3 yaralı

Kadıköy Belediyesi’nden yaşlılara sıcak yemek

Kadıköy Belediyesi’nden yaşlılara sıcak yemek

Kahramanmaraş'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Kahramanmaraş'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Sağlık çalışanlarına döner sermaye müjdesi

Sağlık çalışanlarına döner sermaye müjdesi

İzmir'de tır alt geçide sıkıştı

İzmir'de tır alt geçide sıkıştı

Aydın Namaz Vakitleri 25 Mart Çarşamba

İmsak
05:36
Sabah
06:57
Öğle
13:20
İkindi
16:48
Akşam
19:32
Yatsı
20:48

Aydın Nöbetçi Eczaneler25 Mart Çarşamba

Ege Eczanesi
Merkez
Karataş Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Oksijen Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Anıt Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Nazilli şehitler için tek yürek oldu

Nazilli şehitler için tek yürek oldu

Nazilli’de bahar temizliği yapıldı

Nazilli’de bahar temizliği yapıldı

Nazilli’de ekonominin öncüleri ödüllendirildi

Nazilli’de ekonominin öncüleri ödüllendirildi

Nazilli’de dolu dolu hafta sonu

Nazilli’de dolu dolu hafta sonu

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.