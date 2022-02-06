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Ters Yüz filminin konusu nedir? Ters Yüz filminde kimler seslendirme yaptı?

06.02.2022 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ters Yüz filmi 2015 yapımı animayon filmidir. yönetmenliğini Pete Docter'ın yaptığı film, televizyon izleyicisiyle bir kez daha buluşuyor. Bu kapsamda Ters Yüz filminin konusu nedir? Ters Yüz filminde kimler seslendirme yaptı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte Ters Yüz filmi ile ilgili ayrıntılar...

Ters Yüz filminin konusu nedir? Ters Yüz filminde kimler seslendirme yaptı?

Ters Yüz filmi 73. Altın Küre Ödülleri'nde En İyi Animasyon Film dalında yarıştı ve ödülü kazandı. Pete Docter'ın yönetmenliğini üstlendiği film vizyona girdiği dönemde çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Bu kapsamda Ters Yüz filminin konusu nedir? Ters Yüz filminde kimler seslendirme yaptı? soru ve konu başlıklarının yanıtı merak konusu oldu. Ters Yüz filmine ilişkin detaylara haberimizde yer verdik.

TERS YÜZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Ters Yüz filminin orijinal ismi Inside Out'tur. Küçük Riley için hayat, babasının San Francisco'da yeni bir işe başlamasıyla baştan aşağıya değişir. Doğduğu yeri geride bırakan Riley'i şimdi yeni bir ev, okul ve arkadaşlar beklemektedir. Peki içindeki duyguları ne söyler? Neşe, Korku, Öfke, Nefret ve Üzüntü... Riley'in zihninin içinde yaşayan duyguları, bu yeni hayata alışırken ufak bir kargaşaya neden olacaklardır. Neşe, Riley'nin en önemli duygusudur ve onu hep pozitif tutmaya çalışır ama diğer duygular bu yeni hayatına uyum sağlama konusunda biraz şaşkındır.

TERS YÜZ FİLMİNDE KİMLER SESLENDİRME YAPTI?

Ters Yüz filmininde Aysun Topar, Murat Şen, Suzan Acun gibi sanatçılar seslendirme yaptı.

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