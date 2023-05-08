Terzi'nin yıldızı Salih Bademci'nin eşi de ünlü çıktı! Meğer rol arkadaşıyla evliymiş

Dijital yayın platformu Netflix'in Türk yapımı yeni dizisi Terzi geçtiğimiz günlerde izleyicisinin karşısına çıktı. Çağatay Ulusoy, Şifanur Gül ve Salih Bademci'nin başrollerini paylaştığı dizide Salih Bademci'nin hayat verdiği Dimitri karakteri çok beğenildi. Başarılı performansıyla dikkat çeken ünlü oyunucunun özel hayatıyla ilgili araştırmalar da hız kazandı.

Terzi'nin yıldızı Salih Bademci'nin eşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncu çıktı. Canlandırdığı karakterler ve oynadığı dizilerle herkesin beğenisi toplayan Bademci'nin eşinin kim olduğunu duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Yakışıklı oyuncu Salih Bademci, 2015 yılında İmer Özgün ile evlenmiş. Eşiyle aynı okula gittiklerini söyleyen Salih Bademci, bir röportajında 'Eşim benden bir alt sınıftaydı. Onun için sınıfta kaldım.' itirafında bulunmuştu.

Ünlü çiftin 2020 yılında dünyaya gelen İklim isminde birde kızları var.

Salih Bademci, kendisi gibi oyuncu olan eşi İmer Özgün ile 'İstanbullu Gelin' dizisinde birlikte rol almış. Çiftin dizide oynadıkları karakterler yasak aşk yaşayınca, 'Dizideki eşini gerçek eşiyle aldatıyor' gibi yorumlar yapılmıştı.

1987’de İstanbul'da doğan İmer Özgün, 2005’te Fenerbahçe lisesini bitirmesinin ardından aynı sene İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne girdi.

Sınıf, Dudaktan Kalbe, Kalpsiz Adam, Avrupa Yakası, Kavak Yelleri gibi dizilerde oynayan İmer Özgün, Kanal D’de yayınlanan Hanımın Çiftliği ve ATV'deki Beyaz Karanfil dizilerinde de rol aldı.

İmer Özgün, son olarak eşi Salih Bademci ile birlikte İstanbullu Gelin dizisinde oynadı.



