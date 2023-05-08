MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Terzi'nin yıldızı Salih Bademci'nin eşi de ünlü çıktı! Meğer rol arkadaşıyla evliymiş

Terzi'nin yıldızı Salih Bademci'nin eşi de ünlü çıktı! Meğer rol arkadaşıyla evliymiş

08.05.2023 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'in yeni dizisi Terzi'de hayat verdiği Dimitri karakteriyle büyük beğeni toplayan Salih Bademci başarılı oyunculuğunun yanı sıra tarzı ve samimi açıklamalarıyla da gündemden düşmüyor. Ünlü oyuncunun özel hayatı da merak ediliyor. Salih Bademci'nin eşinin kim olduğunu duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi...

Terzi'nin yıldızı Salih Bademci'nin eşi de ünlü çıktı! Meğer rol arkadaşıyla evliymiş

Dijital yayın platformu Netflix'in Türk yapımı yeni dizisi Terzi geçtiğimiz günlerde izleyicisinin karşısına çıktı. Çağatay Ulusoy, Şifanur Gül ve Salih Bademci'nin başrollerini paylaştığı dizide Salih Bademci'nin hayat verdiği Dimitri karakteri çok beğenildi. Başarılı performansıyla dikkat çeken ünlü oyunucunun özel hayatıyla ilgili araştırmalar da hız kazandı.

Terzi'nin yıldızı Salih Bademci'nin eşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncu çıktı. Canlandırdığı karakterler ve oynadığı dizilerle herkesin beğenisi toplayan Bademci'nin eşinin kim olduğunu duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Salih Bademci 1

Yakışıklı oyuncu Salih Bademci, 2015 yılında İmer Özgün ile evlenmiş. Eşiyle aynı okula gittiklerini söyleyen Salih Bademci, bir röportajında 'Eşim benden bir alt sınıftaydı. Onun için sınıfta kaldım.' itirafında bulunmuştu.

Salih Bademci 2

Ünlü çiftin 2020 yılında dünyaya gelen İklim isminde birde kızları var.

salih bademci eşi 2

Salih Bademci, kendisi gibi oyuncu olan eşi İmer Özgün ile 'İstanbullu Gelin' dizisinde birlikte rol almış. Çiftin dizide oynadıkları karakterler yasak aşk yaşayınca, 'Dizideki eşini gerçek eşiyle aldatıyor' gibi yorumlar yapılmıştı.

istanbullu gelin

1987’de İstanbul'da doğan İmer Özgün, 2005’te Fenerbahçe lisesini bitirmesinin ardından aynı sene İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne girdi.

İmer Özgün 2

Sınıf, Dudaktan Kalbe, Kalpsiz Adam, Avrupa Yakası, Kavak Yelleri gibi dizilerde oynayan İmer Özgün, Kanal D’de yayınlanan Hanımın Çiftliği ve ATV'deki Beyaz Karanfil dizilerinde de rol aldı.

imar özgü

İmer Özgün, son olarak eşi Salih Bademci ile birlikte İstanbullu Gelin dizisinde oynadı.

İmer Özgün

salih bademci eşi kızı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Büyük İstanbul Mitingi" sonrası paylaştı! "Reis...""Büyük İstanbul Mitingi" sonrası paylaştı! "Reis..."
Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sının o pozlarına dayanamadı! "Seksi..."Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sının o pozlarına dayanamadı! "Seksi..."
Şarkıcı Mustafa Sandal mitingleri karıştırdı! Ünlü sanatçı sosyal medyada gündem olduŞarkıcı Mustafa Sandal mitingleri karıştırdı! Ünlü sanatçı sosyal medyada gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
Terzi Salih Bademci İmer Özgün Oyuncu Çağatay Ulusoy karakteri aktan

En Çok Okunan Haberler

Erzurum'daki miting sonrası gözaltına alındılar!

Erzurum'daki miting sonrası gözaltına alındılar!

Eski bakanlardan Kemal Derviş hayatını kaybetti!

Eski bakanlardan Kemal Derviş hayatını kaybetti!

Sıfır otomobil fiyatları için ikinci adım

Sıfır otomobil fiyatları için ikinci adım

Yargıtay’dan fazla mesai kararı! Haftalık 45 saati aşmasa bile…

Yargıtay’dan fazla mesai kararı! Haftalık 45 saati aşmasa bile…

Konya'daki paylaşımlar sonrası açıklama!

Konya'daki paylaşımlar sonrası açıklama!

Fatih Portakal'dan sert sözler! Sinan Akçıl kızdı

Fatih Portakal'dan sert sözler! Sinan Akçıl kızdı

İlginizi Çekebilir

Asıl gelinlik ortaya çıktı! "Bu sefer olmuş"

Asıl gelinlik ortaya çıktı! "Bu sefer olmuş"

Tüm dünya taç giyme törenini takip ederken kehanetiyle şaşkına çevirdi

Tüm dünya taç giyme törenini takip ederken kehanetiyle şaşkına çevirdi

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi, düzleştirici... Kişisel bakımın en sevilenleri şimdi indirimde!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi, düzleştirici... Kişisel bakımın en sevilenleri şimdi indirimde!

Tam 17 metre! Kıyıya vuran balina görenleri şaşkına çevirdi

Tam 17 metre! Kıyıya vuran balina görenleri şaşkına çevirdi

Bulaşık yıkamaktan bıktı! Eve tabldot sistemini getirdi

Bulaşık yıkamaktan bıktı! Eve tabldot sistemini getirdi

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.