Terzi'ye Çağatay Ulusoy ile Berrak Tüzünataç'ın sevişme sahnesi damga vurdu! O anlar çok konuşuldu

Popüler dijital yayın platformu Netflix'in yeni dizilerinden biri olan Terzi geçtiğimiz aylarda diziseverler ile buluşmuştu. İkinci sezonu heyecanla beklenen dizinin yeni bölümleri dün yayınlandı. Diziye Cemre rolüyle katılan Berrak Tüzünataç'ın sahneleri ise olay oldu.

Eski sevgili oldukları bilinen Çağatay Ulusoy ve Berrak Tüzünataç'ın sevişme sahnesi diziye adeta damga vurdu.

Ulusoy ile Tüzünataç'ın ateşli sahnelerini sosyal medyada gündem oldu.

Terzi dizisi; ünlü bir moda tasarımcı olan Peyami'nin hayatını anlatıyor. Peyami'nin dedesi ölünce özel gereksinimli babasına bakmak Peyami'ye kalıyor ve ailesi İstanbul'a taşınıyor. Bu sırada Terzi'in en yakın arkadaşı Dimitri de evlilik hazırlıkları yapıyor.

Bu sırada en iyi dostunun müstakbel eşi için gelinlik dikmeye başlıyor. Ünlü terzi Peyami'nin hayatı, yakın dostu Dimitrinin müstakbel eşi Esvet'in hayatına ansızın girmesiyle değişiyor. Çünkü Esvet istismar edildiği ilişkisinden kaçmanın yollarını arıyor.

Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Salih Bademci'nin yer aldığı Terzi dizisinin ilk bölümü 2 Mayıs 2023 tarihinde Netflix'te yayınlanmıştı.

