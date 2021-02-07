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TES-İŞ örgütlenme oranında tüm sendikaları geride bıraktı

07.02.2021 11:10 | Son Güncelleme:
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Sendika Genel Başkanı Ersin Akma: - "İlk ünitesi 2023 yılında faaliyete geçecek Akkuyu Nükleer Güç Santralinde örgütlenmek istiyoruz"

ÖZCAN YILDIRIM - Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (TES-İŞ) Sendikası, yüzde 28,75 örgütlenmeyle tüm sendikaları geride bıraktı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının iş kollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin Ocak 2021 dönemi istatistiklerinde, TES-İŞ örgütlenme oranıyla birinci oldu.

"Enerji" iş kolundaki 241 bin 648 çalışandan 69 bin 459'unun örgütlü olduğu sendika, iş kolunda yüzde 28,75 örgütlenme oranına sahip oldu.

Bu oranla tüm iş kollarındaki sendikaları geride bırakan TES-İŞ, Türkiye'de yüzde 14,40 olan sendikalaşma oranını da ikiye katladı.

- 21 elektrik dağıtım şirketinin 20'sinde örgütlü

TES-İŞ Sendikası Genel Başkanı Ersin Akma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DSİ, TEİAŞ ve EÜAŞ gibi önemli kurumların yanında 21 elektrik dağıtım şirketinin 20'sinde örgütlü olduklarını söyledi.

"Enerji" iş kolundaki sendikasız iş yerlerini örgütlemeyi hedeflediklerini belirten Akma, şunları kaydetti:

"İlk ünitesi 2023 yılında faaliyete geçecek Akkuyu Nükleer Güç Santralinde örgütlenmek istiyoruz. Bu doğrultuda santrali işletecek olan Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumunda (Rosatom) örgütlü Rus Nükleer Enerji İşçileri Sendikası ile uzun süredir iletişim ve iş birliği içerisindeyiz. Onların nükleer enerjideki bilgi ve tecrübelerinden yararlanıyoruz. Bu konuda hatırı sayılır seviyede birikime ulaştık. Bunu ülkemizin yararına kullanmak istiyoruz."

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