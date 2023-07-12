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Tesadüfün böylesi! Galatasaray'ın yeni transferi Angelino'nun sırtındaki dövme gündem oldu

12.07.2023 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray transferde ilk hamlesini yaptı. Sarı-Kırmzılılar 26 yaşındaki İspanyol sol bek Angelino'yu kiralık olarak kadrosuna katarken yıldız oyuncunun sırtındaki Aslan dövmesi gündem oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürürken ilk resmi transfer hamlesini yaptı. Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz sezon Hoffenheim'da kiralık olarak forma giyen RB Leipzig’in İspanyol yıldızı Angelino’nun transferi konusunda KAP’a bildirimde bulundu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

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Yapılan açıklamada “Profesyonel futbolcu José Ángel Esmoris Tasende'nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

DÖVMESİ GÜNDEM OLDU

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Transferin resmi olarak açıklanmasının ardından 26 yaşındaki İspanyol sol bekin sırtındaki dövme de sosyal medyada gündem oldu. Yıldız oyuncunun sırtını kaplattığı büyük Aslan dövmesi paylaşım rekorları kırdı.

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Galatasaray, yeni transferini KAP'a bildirdiGalatasaray, yeni transferini KAP'a bildirdi
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