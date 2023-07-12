Tesadüfün böylesi! Galatasaray'ın yeni transferi Angelino'nun sırtındaki dövme gündem oldu

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürürken ilk resmi transfer hamlesini yaptı. Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz sezon Hoffenheim'da kiralık olarak forma giyen RB Leipzig’in İspanyol yıldızı Angelino’nun transferi konusunda KAP’a bildirimde bulundu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Yapılan açıklamada “Profesyonel futbolcu José Ángel Esmoris Tasende'nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

DÖVMESİ GÜNDEM OLDU

Transferin resmi olarak açıklanmasının ardından 26 yaşındaki İspanyol sol bekin sırtındaki dövme de sosyal medyada gündem oldu. Yıldız oyuncunun sırtını kaplattığı büyük Aslan dövmesi paylaşım rekorları kırdı.



