Tescilli Akkuş şeker fasulyesinin hasadına başlandı

EYÜP ELEVLİ - Ordu'nun Akkuş ilçesinin coğrafi işaret tescilli Akkuş şeker fasulyesi için hasat başladı.

Kendine has tadı, aroması ve kokusu, erken pişmesi ve kabuksuz olmasıyla bilinen fasulye, Türk Patent Enstitüsü tarafından 2010'da coğrafi işaret olarak tescillendi.

İlçedeki çiftçilerin mayıs ayında ekimini yaptığı fasulyede bu sezon 600 ton rekolte bekleniyor.

Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya, AA muhabirine, ilçedeki çocukların okul harçlığı, kızların çeyizi, yöre sakinlerinin evi veya arabasını almak için fasulyenin önemli yere sahip olduğunu söyledi.

İklim, su ve toprak özelliklerinin üründeki farklılığı getirdiğini belirten Kaya, ilk etapta 3-5 ton kadar üretilen fasulyenin, herkesin sadece kendi ihtiyacını karşıladığını ifade etti.

Kaya, başvuruları sonucunda 2010 yılında fasulyenin coğrafi işaret tescil belgesini aldıklarını kaydederek, "Coğrafi işareti aldıktan sonra fasulyemizin yurt içi ve yurt dışında tanıtımlarını güzel şekilde yaptık. Her geçen yıl talepler çoğaldı. Çoğaldıkça da fiyatlarımız da artmaya başladı. Fiyatları artırdıkça üreticilerimizden bir ilgi, alaka olmaya başladı. Gurbetteki üreticilerimiz dahi yazları çoluğunu çocuğunu getiriyor, fasulye dikimini yapıyor." dedi.

Yaklaşık 3 bin dekar alanda fasulye ekimi olduğunu dile getiren Kaya, "Şu anda 2 bin 500 ile 3 bin kişi arasında çiftçimiz fasulye üretimi yapmaktadır. Fasulyemizin fiyatını bugün itibarıyla 50 liraya çıkartmış bulunuyoruz." diye konuştu.

Akkuş Ziraat Odası Başkanlığınca coğrafi işaret tescili alınan ürün için yurt içi ve dışında pazarı bulduklarını aktaran Kaya, Tarım Kredi Kooperatif Marketi ile bir zincir markette Akkuş şeker fasulyesinin satıldığını söyledi.

Kaya, Almanya'da anlaşma yaptıkları 6 firmaya bu sene ürün gönderileceğini, fasulyedeki toplam üretim miktarlarının 600 ton olmasını beklediklerini bildirdi.

- "İpli sistem bizim için daha da avantajlı"

Fasulyenin üretimini yaygınlaştırma çalışmalarını sürdürdüklerini de vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Fasulyenin üretimini arttırabilmemiz için sulama suyuna ihtiyacımız var. Sulanabilir arazi sayımız belli. Sulanabilir arazide yaptığımız fasulye bu kadar oluyor. Onun için sulama suyuyla ilgili 3 köye büyük bir proje yaptık. Boşa akan suyumuz vardı. Proje ortağımız da Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığımız. Sponsorumuz DOKAP Başkanlığımız. Sulama suyumuz bu 3 mahallemizde hayata geçtiği zaman şu an itibarıyla 600 ton fasulye yapıyoruz ama o zaman 2 bin tonlara çıkacağız."

Kaya, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğinde yaptıkları proje çerçevesinde Akkuş şeker fasulyesi üretiminde ipli sistem geliştirildiğini anlatarak, "İpli sistem bizim için daha da avantajlı. Çok az zamanda, az birim alanda çok fazla ürün, yani 3-4 kat daha fazla ürün alıyoruz. Üreticimizin kazancı daha fazla olmuş oluyor." ifadesini kullandı.

Ürün için dönüm başına devletten 100 lira destek aldıklarını aktaran Kaya, yaklaşık 3 yılda 1000 ton da organik gübre desteği aldıkları bilgisini verdi.

- "Sulama ve gübreleme sayesinde ürünün verimini arttırdım"

Külekçili Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki Cemal Yılmaz ise yaklaşık 15 yıldır üretimini yaptığı fasulyeyi ilgili kurumların desteğiyle daha da geliştirerek yetiştirdiğini belirtti.

Yılmaz, sulama ve gübreleme sayesinde ürünün verimini arttırdığını vurgulayarak, 10 dönüm alanda üretim yaptığı fasulye ile aile geçimine önemli katkıda bulunduğunu dile getirdi.

Üreticilerden Bayram Kaya da fasulye üretimine geçen sene başladığını, ikinci üretim yılında daha fazla verim beklediğini ifade etti.

Muzaffer Yıldırım ise 8 dönüm alana ektiği fasulyenin geliriyle ailesinin geçimini sağladığını söyledi.

