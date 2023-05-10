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Tescilli Antakya künefesi konteyner çarşıda müşterilere sunuluyor

10.05.2023 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerde iş yeri yıkılan Hataylı 58 yaşındaki künefe ustası Ragıp Bekfilavioğlu, konteyner çarşıdaki yeni yerinde hizmete başlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Hatay'da, 3. kuşak olarak mesleğini sürdüren Bekfilavioğlu, 24 metrekarelik yeni iş yerinde, arasına özel tuzsuz peynir koyduğu tel kadayıfı tereyağıyla kızartıp üzerine şerbet dökerek hazırladığı, coğrafi işaret belgesine sahip Antakya künefesini, yeniden müşterilerine servis etmeye başladı.

Künefeciler Derneği Başkan Yardımcısı da olan Ragıp Bekfilavioğlu, AA muhabirine, çocukluğunda öğrendiği mesleğini yarım asırdır severek sürdürdüğünü söyledi.

Hatay'da 6 Şubat'ta gerçekleşen depremlerde evinin ve aynı zamanda iş yerinin yıkıldığını anlatan Bekfilavioğlu, bu süreçte bir süre işini yapamayarak zor günler geçirdiğini belirtti.

Bekfilavioğlu, devlet desteğiyle Antakya'da yapılan konteyner çarşı içerisinde işine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Hatay'ın yeniden ayağa kalkması için çalıştıklarını aktaran Bekfilavioğlu, şöyle konuştu:

"Şu anda devletimizin sağlamış olduğu imkanla yeni iş yerime kavuştum. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Emeklerine sağlık. Yıkılan iş yerim 50 metrekareydi. Oraya sığmıyorduk ama şimdi 24 metrekare sığmak zorunda kaldık. Halkımıza, buraya gelen insanlara faydamız dokunacaksa ne mutlu. İş yerimi açtıktan sonra çoğu esnaf beni aradı, 'tekrar Hatay'a gelelim mi' diye. 'Gelin birlikte bu şehri kaldıracağız' dedim."

Bekfilavioğlu, yeni yerinde 6 kişiye istihdam sağladığını belirtti.

Yeni yerinde müşterilerine en iyi şekilde hizmet vermeye çalıştığını aktaran Bekfilavioğlu, "Şu anda yüzde 80'i şehir dışından gelen müşterilerimize hizmet ediyoruz. Yerlilerden zaten duyanlar mutlaka geliyor. Antakyalı, künefesiz yapamaz." diye konuştu.

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Hatay çarşı konteyner künefe

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