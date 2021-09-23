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Tescilli Araban sarımsağında ekime başlandı

23.09.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tescilli Araban sarımsağında ekime başlandı

GAZİANTEP (AA) - UNESCO'nun, dünyaca ünlü mutfağıyla gastronomide "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep'in coğrafi işaret tescilli Araban sarımsağında ekim zamanı geldi.

Çiftçiler, ekime hazırladıkları toprakları, raf ömrünün uzunluğu ve aroması nedeniyle ilgi gören Araban sarımsağının tohumlarıyla buluşturuyor.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Altun, gazetecilere, Araban Ovası'nda yaklaşık 25 bin dönümde sarımsak yetiştirilmesini beklediklerini söyledi.

Araban sarımsağının lezzeti ve kalitesiyle meşhur olduğunu ifade eden Altun, "Araban, Türkiye'nin sarımsak ihtiyacının yüzde 30'unu karşılıyor. Araban sarımsağının aroması diğer sarımsaklara göre fark ettiriyor. Büyüklüğü, diş yapısı ve kalitesiyle çok özel bir sarımsak. Coğrafi işaretini de aldık." dedi.

Altun, Araban sarımsağının daha çok üretilip bütün dünyaya satılması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Araban Ovası'nda yer alan verimli topraklardaki sarımsak üretim alanları her yıl genişliyor. Araban'daki her ev sarımsak sayesinde ekonomisini güçlendirirken, bölgedeki tarım işçilerinin de ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Araban sarımsağını diğer sarımsaklardan ayıran en önemli detaylardan birisi de diğer sarımsak üretimi yapılan bölgelerde dikim ile hasat arası 5 ay sürerken, Araban sarımsağı 9 ay gibi uzun bir süre içinde toprakta daha uzun kalarak besleniyor. Arabanlı sarımsak üreticilerimiz 9 ay boyunda bebek gibi bakımını yaparak emek verip özel olarak yetiştirdikleri Araban sarımsağını güvenle tüketilmesi için tüm pazarlara tüccarlar tarafından ulaştırıyor."

Üretici Hasan Arslan da yaklaşık 17 yıldır sarımsak yetiştirdiklerini söyledi.

Ekim heyecanı yaşadıklarını dile getiren Arslan, "2 bin dönüm civarındaki alanda sarımsak dikimine başladım. Yıllardır sarımsak üreticiliği yapıyorum, Araban sarımsağını Türkiye'nin her bölgesindeki tüccarlara satıyorum. Araban sarımsağı Türkiye'nin en kaliteli sarımsağıdır." ifadelerini kullandı.

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