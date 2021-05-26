Tescilli "dalbastı" kirazında verim alamayan çiftçinin umudu kiraz yaprağı

Kiraz ağaçlarında "sap kurusu" hastalığı görüldüğünü belirten Solmaz, "Bu yıl kirazımız yok ancak yaprakları para ediyor. Üreticiler topladıkları yaprakları satarlarsa nispeten çapa ve ilaçlama maliyetini karşılamış olacak." dedi.

Bu yıl olumsuz hava koşulları nedeniyle kiraz üretimi yüzde 90-95 düşen çiftçiler, meyvesi kadar değerli olan yaprağa yöneldi.

Malatya'da kayısıdan sonra kentin önemli geçim kaynaklarından olan ve kendine has tadıyla bilinen dalbastı kirazının yaprakları, meyvesi gibi ağızları tatlandırıyor.

Solmaz, ilçede üreticilerin satmak amacıyla kiraz yaprağı toplamaya başladığını belirterek, kirazın yaprağından yöreye özgü tescilli kiraz yaprağı sarması yapıldığını ifade etti.

Kiraz yaprağı sarmasının ilgi gören yöresel bir lezzet olduğunun anlatan Solmaz, şöyle devam etti:

"Kiraz yaprağının kilogramı 35-40 lira arasında satılıyor. Toplanan kirazlar hem salamura yapılarak saklanabiliyor hem de kurutularak kış boyunca yöresel yemek olarak sunuluyor. Bu yılın şubat ayına kadar bu işin ticaretini yapanların elindeki kiraz yaprağı tükendi. Kiraz yaprağı sarması Avrupa'ya kadar gönderiyor. Kiraz yaprağı ilçemize ekonomik kazanç sağlıyor."

Kiraz ağaçlarının yapraklarının gür olması için çiftçilere ağaçlarına iyi bakmasını tavsiye eden Solmaz, "Kiraz üreticileri yapraktan da nispeten kendilerine gelir kapısı açmış olur. En son bir firma 500 kilogram kiraz yaprağı toplattı. Bu firma yaprağı kendi restoranında tükettiği gibi Avrupa'ya da gönderdi. Artık üreticilerle irtibata gecen firmalar ilçenin çeşitle mahallelerinde yaprak toplatıyor." diye konuştu.