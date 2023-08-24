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  4. Tescilli güzel Demet Şener'den estetik itirafı! "Yüzde 99 orijinalim" diyerek açıkladı

Tescilli güzel Demet Şener'den estetik itirafı! "Yüzde 99 orijinalim" diyerek açıkladı

24.08.2023 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1995 yılında Miss Turkey birincisi olan tescilli güzel Demet Şener yine iddiasını ortaya koydu. Fit hali ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken Şener estetik itirafıyla gündem oldu. Demet Şener, radikal değişiklikler için henüz çok erken olduğunu söyledi ve "Yüzde 99 orijinalim" dedi.

1995 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen eski manken Demet Şener, fit vücudu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Şener, bu defa estetik açıklamasıyla çok konuşuldu.

46 yaşında 2 çocuk annesi Demet Şener, geçtiğimiz günlerde İzmir'de bir güzellik polikliniğini ziyaret etti. Şener, "Estetikle aranız nasıl?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

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"YÜZDE 99 ORİJİNALİM"

"Doğallıktan yanayım. 95 yılında henüz 18 yaşımı doldurmadan Türkiye güzeli seçildim. 46 yaşındayım. Tabii ki küçük dokunuşlar yapıyoruz, cilt altı kalitemizi güçlendirmek için."

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"Yaşla gelen elastikiyet kaybı ve güneş olsun. Bunlar için bir şeyler yapıyorum ama radikal değişiklik için erken olduğunu düşünüyorum."

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"Burnum, gözlerim orijinal. Bir tık bir şeyler var. Yüzde yüz demesek de yüzde 99 orijinalim."

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