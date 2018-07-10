MAGAZİN

Tescilli güzel Ezgi Avcı'dan bikinili paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.07.2018 10:01 | Son Güncelleme

Geride bıraktığımız yıl Survivor yarışmasında gösterdiği performansla hatırlanan Ezgi Avcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Tescilli güzel Ezgi Avcı'dan bikinili paylaşım

Bundan beş yıl önce katıldığı ‘Miss Turkey’ yarışmasında üçüncü olan ve yarışma sonrası mankenlik yapmaya başlayan Ezgi Avcı aynı zamanda eski bir voleybolcu, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan güzel isim zaman zaman yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Avcı son olarak hesabından paylaştığı bikinili fotoğrafla olay oldu. Kaldığı otelin balkonundan muhteşem bir manzaraya bakarken çekilmiş fotoğrafını hesabına yükleyen Avcı herhangi bir not düşmeden yaptığı paylaşımına çok sayıda beğeni aldı.


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Anahtar Kelimeler:
ezgi avcı Survivor bikini

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