Tescilli güzel Karolina Sevastyanova, takipçilerini kızdırdı...

Yaşamını Monaco'da sürdüren Sevastyanova, Fransa'ya tatil için gelen McGregor ile bir araya gelirken, çektirdikleri fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.Güzel jimnastikçinin bu paylaşımı, McGregor'ın en büyük rakiplerinden olan Khabib Nurmagomedov hayranlarını kızdırdı.

Sevastyanova'nın, 2018 yılında kafes dövüşünde karşı karşıya gelen ve hem maç öncesi hem de maç sonrası Khabib'i aşağılayan sözler sarf eden McGregor'la olan fotoğrafına tepki gösteren Khabib hayranları; "Ona Khabib'in daha iyi olduğunu söyle", "Olimpiyat şampiyonu ve onun imzasını isteyen bir taraftar" şeklinde yorumlar yaptılar.Henüz 25 yaşında olmasına karşın jimnastiği bırakan ve modellik yapmaya başlayan Karolina Sevastyanova, 2012 Londra Olimpiyatları'nın en güzel sporcusu seçilmişti.



