SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Tescilli güzel Karolina Sevastyanova, takipçilerini kızdırdı...

Tescilli güzel Karolina Sevastyanova, takipçilerini kızdırdı...

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 22.07.2020 18:03 | Son Güncelleme

Kariyerinde 2 Avrupa ve 1 Olimpiyat şampiyonluğu bulunan 25 yaşındaki Rus jimnastikçi Karolina Sevastyanova'nın, Conor McGregor ile birlikte verdiği poz Khabib Nurmagomedov hayranlarını kızdırdı.

Tescilli güzel Karolina Sevastyanova, takipçilerini kızdırdı...

Yaşamını Monaco'da sürdüren Sevastyanova, Fransa'ya tatil için gelen McGregor ile bir araya gelirken, çektirdikleri fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.Güzel jimnastikçinin bu paylaşımı, McGregor'ın en büyük rakiplerinden olan Khabib Nurmagomedov hayranlarını kızdırdı.

5f181bb6ae298b67ca089383

Sevastyanova'nın, 2018 yılında kafes dövüşünde karşı karşıya gelen ve hem maç öncesi hem de maç sonrası Khabib'i aşağılayan sözler sarf eden McGregor'la olan fotoğrafına tepki gösteren Khabib hayranları; "Ona Khabib'in daha iyi olduğunu söyle", "Olimpiyat şampiyonu ve onun imzasını isteyen bir taraftar" şeklinde yorumlar yaptılar.Henüz 25 yaşında olmasına karşın jimnastiği bırakan ve modellik yapmaya başlayan Karolina Sevastyanova, 2012 Londra Olimpiyatları'nın en güzel sporcusu seçilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Formula 1'in Macaristan ayağında kazanan Hamilton!Formula 1'in Macaristan ayağında kazanan Hamilton!
F.Bahçe'nin konuğu SivassporF.Bahçe'nin konuğu Sivasspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mert'ten tekne pozuna olay yorum

Mert'ten tekne pozuna olay yorum

Tuvalet tarihinde ezber bozacak buluş! Türk mühendis üretti

Tuvalet tarihinde ezber bozacak buluş! Türk mühendis üretti

Şampiyondan Azubuike hamlesi

Şampiyondan Azubuike hamlesi

Galatasaray bombayı patlattı! Transfer açıklandı

Galatasaray bombayı patlattı! Transfer açıklandı

Abdullah Avcı Süper Lig deviyle anlaştı

Abdullah Avcı Süper Lig deviyle anlaştı

'F.Bahçe'nin teklifi beni memnun etmedi'

'F.Bahçe'nin teklifi beni memnun etmedi'

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Aziz Yıldırım'dan adliyede flaş tepki! "Mahkeme lan burası..."

Aziz Yıldırım'dan adliyede flaş tepki! "Mahkeme lan burası..."

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

''Beni ilişkiye girmek için transfer etti''

''Beni ilişkiye girmek için transfer etti''

İç çamaşırsız sahaya çıkıyorum demişti... Yeni paylaşımı olay oldu!

İç çamaşırsız sahaya çıkıyorum demişti... Yeni paylaşımı olay oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süper Lig yeniden başladı: Maçların güvenli şekilde oynanması için ne tür önlemler alındı?

Süper Lig yeniden başladı: Maçların güvenli şekilde oynanması için ne tür önlemler alındı?

Maria Sharapova 32 yaşında tenisi bıraktı

Maria Sharapova 32 yaşında tenisi bıraktı

FIBA 3x3 Basketbol Dünya Turu, ağustosta devam edecek

Basketbol Dünya Turu, ağustosta devam edecek

Tescilli güzel Karolina Sevastyanova, takipçilerini kızdırdı...

Tescilli güzel yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşırttı...

Bundesliga'da yeni sezon için seyircili maç beklentisi

Bundesliga'da yeni sezon için seyircili maç beklentisi

Haluk Ulusoy’un acı günü

Haluk Ulusoy’un acı günü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.