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Tescilli "Karabiga karidesi" yetiştiricilik çalışmaları için laboratuvarda inceleniyor

04.07.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesinde görevli Dr. Öğretim Üyesi Kuşku: - "Umarız ki bizim yapmış olduğumuz bilimsel çalışmalar ve çabalar bir cevap bulur ve yetiştiricilik anlamında potansiyel bir verim alabiliriz. Şu anda Karabiga karidesinin laboratuvar ortamına adaptasyonunu sağlamış ve yem alımını gerçekleştirmiş bulunuyoruz"

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde balıkçılar tarafından avlanan, iriliği ve lezzetiyle tercih edilen Karabiga karidesi, yetiştiricilik çalışmaları için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesinde incelenmeye başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Tescil Ulusal Komitesince geçen yıl kasım ayında "Karabiga karidesi" adıyla tescillenen ürünün, Türk Patent ve Marka Kurumunda (TÜRKPATENT) coğrafi işaret süreci devam ediyor.

Yasal olarak izin verilen dönemlerde belirlenen alanlarda balıkçıların küçük teknelerle avladığı Karabiga karidesi, iç pazarın yanı sıra İtalya, Almanya, Yunanistan ve İspanya'ya da gönderiliyor.

Yıllık 60 ila 80 ton avlanan ve bölge halkı için önemli bir gelir kaynağı olan Karabiga karidesi; hakkında daha fazla bilgi edinilmesi, yetiştiricilik çalışmalarına yön ve hız verilmesi için ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi laboratuvarlarında inceleniyor.

Karabiga karidesini araştıran ekipte yer alan Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Deniz Teknoloji Mühendisliği Bölümü'nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Halit Kuşku, AA muhabirine, çalışma hakkında bilgi verdi.

Kuşku, "Penaeus kerathurus" Latince ismiyle bilinen, daha önceki yıllarda "oluklu karides" olarak anılan deniz canlısının hem ülkenin hem de kentin önemli bir değeri olduğunu söyledi.

Karidesin ekonomik değerinin yüksek olduğunu anlatan Kuşku, şöyle devam etti:

"Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi laboratuvarlarına Karabiga karidesini doğal ortamlarından alıp getirdik. Laboratuvar ortamında adaptasyonlarını sağladık. Adaptasyonlarının neticesinde yem alımlarını gördük. Bu bizim için çok önemli bir durumdur. Bir türün laboratuvar ortamına adapte olabilmesi önem arz eden durum. Bu hususta özellikle Karabiga karidesi türüyle ilgili bilimsel çalışmalarımızın devam edeceğini ve önemli sonuçlar alacağımızı umuyoruz."

- "Yetiştiricilik anlamında potansiyel bir verim alabiliriz"

Karabiga karidesinin bölge için ekonomik olarak önemli değere sahip olduğunun altını çizen Kuşku, şunları kaydetti:

"Balıkçılarımız özellikle Karabiga bölgesinde bu konuda avcılıklarını sürdürüyorlar. Bu ürün, Karabiga'nın antik döneminde kullanılan paraların üzerinde resmi olan bir deniz canlısı. Umarız ki bizim yapmış olduğumuz bilimsel çalışmalar ve çabalar bir cevap bulur ve yetiştiricilik anlamında potansiyel bir verim alabiliriz. Şu anda Karabiga karidesinin laboratuvar ortamına adaptasyonunu sağlamış ve yem alımını gerçekleştirmiş bulunuyoruz."

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