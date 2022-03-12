Tescilli Malatya kurabiyesi yurt dışına da açılacak

ORHAN YOLDAŞ - Malatya'da buğday ve kayısı çekirdeğinin öğütülmesiyle elde edilen una yağ ve şeker eklenmesiyle yapılan tescilli Malatya kurabiyesi, New Jersey'deki bir market zincirde görücüye çıktı.

Uzun yıllar evlerde hazırlanarak özel günlerde hediye götürülen ve kentteki bir firma tarafından da üretilen Malatya kurabiyesinin adını duyurmak isteyen Yeşilyurt Belediyesi, Aralık 2021'de ürüne Türk Patent ve Marka Kurumundan (TÜRKPATENT) coğrafi işaret aldı.

Tescillenmesinin ardından adını daha fazla duyurdukları kurabiyeleri özellikle gurbetçiler aracılığıyla Almanya, Hollanda ve Romanya gibi ülkelere gönderen firma, ABD'nin New Jersey eyaletinde hizmet veren bir zincir markette satılması için de deneme ürünler hazırladı.

Kurabiyeleri paketleyerek ABD'ye gönderen firma, şimdilerde buradan gelecek cevabı bekliyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AA muhabirine, kentin yöresel lezzetlerini tanıtmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Kiraz yaprağı sarması, Malatya Banazı karası üzümü, Yeşilyurt dalbastı kirazı gibi 7 ürüne coğrafi işaret tescili aldıklarını, Malatya kurabiyesini de buna eklediklerini ifade eden Çınar, "Kentte geçmişten bu yana yapılan bizim çok sevdiğimiz, yediğimiz, il dışından gelenlerin de aynı istekle yedikleri bize has bir üründü. Bu kurabiye tescillenmediği için çok bilinmiyordu." dedi.

Malatya kurabiyesini hem tanıtmak hem de katma değerini artırmak için yaptıkları çalışma sonucunda ürünün Aralık 2021'de TÜRKPATENT tarafından tescillendiğini ifade eden Çınar şöyle konuştu:

"Kurabiye, kentte yetişen ve tescil belgesi alan kayısı çekirdeğinden yapılıyor. Kendine has aroması var. Bölgede gün kurusu dediğimiz güneşte kurutulan kayısıların çekirdeği değirmenden öğütülerek un haline geliyor. Daha sonra buğday unu ve çeşitli mamuller katılarak pişiriliyor ve eşsiz lezzet ortaya çıkıyor. Bu lezzeti gelecek nesillere aktarmak istedik. İl dışına gittiğimizde kenti tanıtmak adına kayısı ve çekirdeği götürüyorduk, bundan sonra artık Malatya kurabiyesi de götüreceğiz. Malatya'da şu ana kadar 21 ürün tescillendi. Kentte en fazla tescil başvurusu yapan belediye olmak bizi gururlandırıyor."

- "Yurt dışına kadar kargoyla sipariş gönderiyoruz"

Malatya kurabiyesi üreticisi Mehmet Koyunoğlu ise bu ürünün kız isteme, hac ve askerden dönenleri ziyaret gibi özel günlerde hediye olarak götürüldüğünü anlattı.

Kurabiyeyi ülkenin değişik noktalarına kargoladıklarını, yurt dışında da özellikle Türklerin yoğun yaşadığı bölgelere gönderdiklerini dile getiren Koyunoğlu, "Almanya, Hollanda ve Romanya gibi Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Yurt dışından çok olumlu dönüşler aldık. Yurt dışındaki müşterilerimiz genelde 5 veya 10 kilogramlık siparişler veriyor. ABD New Jersey'deki bir market zincirine demo çalışması olarak gönderdik. Dönüş olursa Amerika'ya da Malatya kurabiyesi göndermeye başlayacağız."

