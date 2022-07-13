Tescilli "Yalova kivisi"nde son 5 yılın en verimli sezonu yaşanıyor

SITKI YILDIZ - Türkiye'nin kivi üretim merkezlerinden Yalova'da, sonbaharda hasat edilecek meyveden bu yıl yüksek rekolte bekleniyor.

Ülke genelinde 32 bin dekar alanda yıllık yaklaşık 74 bin ton kivi yetiştiriliyor. Bu üretimin önemli bir kısmının yapıldığı Yalova'da yetiştirilen kiviler, aroması, tane ağırlığı, uzun depolama ömrü ve rengiyle öne çıkıyor.

Genellikle henüz dalındayken alıcı bulan coğrafi işaret tescilli "Yalova kivisi"nin üreticileri, ağaçlarda tekleme (seyreltme) mesaisine devam ediyor. Bu işlemle dallardaki meyve sayısı azaltılarak kalitenin artırılması amaçlanıyor.

Kentte 2017'de 4 bin dekarı aşkın alandan 24 bin 342 ton ürün alınmıştı. Bu yıl da 6 bin 300 dekar alandan 30 bin tona yakın ürün elde edileceği öngörülüyor.

Bu sene, ağaçlardaki kivi sayısının fazlalığı ve olgunlaşma dönemindeki koşullar iyi olduğu için beklenen rekolteye ulaşılması halinde üretim alanı bazında son 5 yılın en verimli dönemi yaşanacak.

Yalova Kivi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Uğur Fidan, AA muhabirine, Türk Patent ve Marka Kurumunca geçen yıl ağustos ayında tescillenen ürün için bahçelerde bakım çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Çiftçilerin mayısta tomurcuktaki teklemeden sonra ikinci kez meyve aşamasında bu işlemi yaptığını belirten Fidan, "Kivinin kalitesini artırmak için tekleme yapıyoruz. Kivide yapılan işler sadece bunlar değil. Teklemeden önce bir yaz budaması yapıldı. Aynı zamanda bahçelerin sulanması, gübrelenmesi devam ediyor." dedi.

- İhracat için girişimler sürüyor

Bu yıl ürünün bol olduğunu vurgulayan Fidan, benzer bir verimi en son 2017'de elde ettiklerini dile getirdi.

Geçen sene rekoltenin 20 bin ton civarında gerçekleştiğini belirten Fidan, "Ortalama dönümde 4,5 ton ürün bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Fidan, üreticilerle toplantı yapacaklarını, onların masraflarının karşılanmasını, yüzlerinin gülmesini sağlayacak bir fiyat belirlemek istediklerini söyledi.

Yalova kivisinde hedeflerine değinen Fidan, şunları kaydetti:

"Şu an ihracatçılarla görüşüyoruz. Yalova kivisini tanıtmak, amblemi ile satmak istiyoruz. Bu yıl ihracat gerçekleştirmeyi umuyoruz. Dalında satışımız genelde ağustos ayından sonra gerçekleşiyor. Bu yıl hem üreticilerle hem de bu ürünü tüketicilere ulaştıran tüccarlarla toplantı yapmak istiyoruz. Bu yıl diğer dalında satılan yıllara benzeyen bir yıl değil. Ortak karar alınmasının herkese faydalı olacağını düşünüyorum. Geçen yıl ürün beklediğimiz kadar çıkmadı. Bu yıl ürün hem çok hem de ikincisini teklememize rağmen birincisi kadar bir seyreltme gerçekleşiyor. Bu yıl, 2017'de olan rekolteyi aratmayacak, 30 bin tonu bulacak bir tonaj olacağını düşünüyorum."

Fidan, herkesi ekim ayında düzenleyecekleri kivi festivaline davet etti.

