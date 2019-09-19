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Tesettüre giren Gamze Özçelik moda dünyasına adım attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 11:14 | Son Güncelleme

Uzun süre önce radikal bir kararla tesettüre giren ve oyunculuğu bırakan Gamze Özçelik, özel bir marka ile işbirliği yaparak kendi tasarladığı tesettür kıyafetlerinin tanıtımını yaptı.

Tesettüre girdikten sonra kendini hayır işlerine adayan Gamze Özçelik, moda dünyasına adım attı. Özçelik, bir markayla ortaklaşa yaptığı özel tasarım kıyafetlerini bizzat kendisi tanıttı.

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"GÜZEL ÖRTMESİNE DİKKAT ETTİK"

Özel koleksiyonunu düzenlenen lansmanla tanıtan Özçelik, Kıyafetlerin rahat olmasına dikkat ettiğini anlattı. Ünlü isim "Özellikle kendi giyebileceğim şeyler yapmak istedim. Dışarı çıkarken de kendi bayan arkadaşlarımlayken de rahat giyebileceğim, keyif alacağım ama çok da gösterişli olmayan sade kıyafetler, dış giyimler hazırlamaya çalıştık. Güzel örtmesine dikkat ettik. En önemli dikkat ettiğimiz buydu" dedi.

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"GİY-ÇIK" PARÇALARI BULUNUYOR

Özçelik'in imzasını taşıyan koleksiyonda etnik figürler, çiçek ve hayvan desenleriyle bezenmiş elbiseler, kimono, kaftan, trençkot ve "giy- çık" parçalar bulunuyor.

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gamze özçelik moda dünyası

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