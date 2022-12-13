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Tesis önünde toplandılar! Gençlerbirliği’nde sponsor anlaşmazlığı

13.12.2022 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlerbirliği taraftarları kulübün isim sponsoru almasına tesis önünde tepki gösterdi. Gençlerbirliği taraftarları kulübün isim sponsoru almasına İlhan Cavcav Tesisleri önünde tepki gösterdi. Yönetimi alkışlarla ve ıslıklarla protesto eden taraftarlar yönetimi istifaya çağırdı.

Tesis önünde toplandılar! Gençlerbirliği’nde sponsor anlaşmazlığı

Yöneticilerden Mehmet Soylu tesis önüne gelerek taraftarları dinledi. Taraftar grupları adına konuşan Avukat Erkan Çiftçi, “Biz 2012’de seninle beraber mücadele ettik kulübün önüne başka bir isim gelmesin, ismi satılmasın diye. Dedikodular üzerine öğreniyoruz. Şeffaf yönetim sözü verdiniz bu sözü tutmuyorsunuz. Bizim talebimiz kulübün isminin önüne bir isim almayın. Şeffaf olmadınız şeffaf olun” ifadelerini kullandı.

Taraftarları dinleyen ve cevap veren Soylu ise, “İçinde bulunduğumuz durumu anlatmaya gerek yok hepiniz biliyorsunuz. 11 tane dosyamız var. bu dosyalardan resmi olarak 9 tanesi bitti. Kalan 2 dosyayı bitirmezsek 23’ünde -3 puan geliyor ve 2 dönem transfer yasağı alıyoruz. Önümüzdeki sezonda -6 puan ile başlıyoruz. İki yabancı bir yerli firma ile konuşuldu ama yabancılar yanaşmadı. Natura firmasına da net rakamı bilmiyorum ama 11 milyon olarak biliyorum 1.5 yıllığına denildi. Bugün itibarıyla borçlar sıfırlanıyor” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından taraftarlar meşaleler yakarak sloganlar attı. Mevcut yönetimi alkış ve ıslıklarla protesto eden grup bir süre sonra olaysız şekilde dağıldı.

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