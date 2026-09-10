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Tesiste ortalık karıştı! Noa Lang çılgına döndü: Büyük kavga

Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında forma giyen Noa Lang, Napoli'de Massimiliano Allegri ile tartışma yaşadı. Taktik idmanda yedek kaldığını öğrenen Hollandalı yıldızın, yaşanan gerilimin ardından Arsenal maçında kadro dışı bırakıldığı ortaya çıktı.

Tesiste ortalık karıştı! Noa Lang çılgına döndü: Büyük kavga
Cevdet Berker İşleyen
Noa Lang

Noa Lang

HOL Hollanda
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Napoli
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Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray forması giyen Noa Lang, sezonun tamamlanmasının ardından bonservisinin bulunduğu Napoli'ye döndü. Ancak Hollandalı futbolcunun İtalyan ekibindeki geleceği beklediği gibi başlamadı.

ALLEGRİ'NİN GÖZÜNE GİREMEDİ

Teknik direktörlük görevine Massimiliano Allegri'yi getiren Napoli'de Noa Lang, yeni sezon planlamasında geri planda kalan isimlerden biri oldu. Hollandalı yıldız, teknik heyetin tercihleri arasında kendisine istediği kadar yer bulamadı.

Tesiste ortalık karıştı! Noa Lang çılgına döndü: Büyük kavga 1

TAKTİK İDMANINDA ORTALIK KARIŞTI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre gerilimin fitilini son taktik antrenmanı ateşledi. Yedek takımda olduğunu fark eden Noa Lang'ın bu duruma tepki gösterdiği ve Massimiliano Allegri ile sert bir tartışma yaşadığı belirtildi.

Tesiste ortalık karıştı! Noa Lang çılgına döndü: Büyük kavga 2

ARSENAL MAÇINDA KADRODA YOKTU

Napoli'nin Arsenal ile oynadığı karşılaşmada kadroya alınmayan Noa Lang'ın yokluğunun arkasında yaşanan bu gerilimin olduğu öne sürüldü. Tesislerdeki tartışmanın ardından Napoli yönetimi ve Allegri'nin ortak kararıyla Hollandalı futbolcu kadro dışı bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
son dakika galatasaray napoli Noa Lang
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