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TESK Başkanı Palandöken'den sahte içki uyarısı

17.11.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, son dönemde sahte içki kaynaklı ölümlerin arttığını belirterek, "Yılbaşını evde geçirecek olanların sahte içkiye yönelmesi ve her önüne gelenin etil alkole ulaşması engellenmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, sahte içkiye karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirterek, sahte içkinin birçok vatandaşın ölümüne yol açmasının yanında devlet için de milyarlarca lira vergi kaybına yol açtığını dile getirdi.

Dolandırıcıların orijinal şişelere sahte alkol koyarak ve sahte etiket yapıştırarak ya da doğrudan pet şişelerde satış yaptığını ifade eden Palandöken, "Yeni yıl öncesinde sahte içki üreticileri piyasaya daha çok çıkıyor. Yılbaşını evde geçirecek olanların sahte içkiye yönelmesi ve her önüne gelenin etil alkole ulaşması engellenmeli. Yılbaşında ölüm tacirliği yapan sahte içki satıcılarına göz açtırılmamalı." değerlendirmesini yaptı.

Palandöken, şunları kaydetti:

"Devletimiz sık denetimlerle litrelerce kaçak alkol ele geçirse de talep olduğu sürece yine bir yolunu bulup üretiyorlar. Üstelik internet üzerinden birçok yerde etil alkolden sahte içki yapımının formülü yazılı ve görüntülü olarak anlatılıyor. Bu tür yayınlar için düzenleme yapılmalı. Devletimizin bu konuda çalışmaları ve denetimleri hızla sürerken vatandaşlarımız da kendi sağlıkları için bu yılbaşında bandrollü şekilde esnafımızdan alışveriş yapmalı. Ucuz diye merdiven altı üretim yapanlar tercih edilmemeli. Sadece yılbaşı dönemlerinde değil, yılın her döneminde bu fırsatçılara karşı tetikte olunmalı. Denetimler her ilde devam etse de vatandaşlarımız da şikayetlerini bildirmekten çekinmemeli."

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sahte içki Bendevi Palandöken

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