TESK Başkanlığına Bendevi Palandöken yeniden seçildi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) başkanlığına mevcut başkan Bendevi Palandöken 4. kez seçildi.
TESK'ten yapılan yazılı açıklamada, Konfederasyonun 21. Olağan Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve çok sayıda davetlinin katılımıyla Grand Ankara Oteli'nde gerçekleştirildi.
Palandöken ile Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak ve Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Yiğiner'in aday olduğu seçimde, kullanılan oyların 394'ünü alan Palandöken yeniden TESK Genel Başkanlığına seçildi.
Palandöken buradaki konuşmasında birlik ve beraberliğin güçlenerek devam edeceğini belirtti.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz