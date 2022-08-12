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TESK Genel Başkanı Palandöken, Manisa'da esnaf temsilcileriyle bir araya geldi

12.08.2022 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TESK Genel Başkanı Palandöken, Manisa'da esnaf temsilcileriyle bir araya geldi

MANİSA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın zincir marketlerle rekabet nedeniyle zorlandığını söyledi.

Palandöken, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (MESOB) ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen toplantıda, güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Esnafın elektrik ve doğal gaz giderlerinin fazla olduğunu belirten Palandöken, "Biz elektrik, doğal gaz, akaryakıtta esnaf tarifesi istiyoruz. O zaman fiyatlar düşer." dedi.

Palandöken, esnafı zorlayan bir başka konunun ise zincir marketlerle rekabet olduğunu dile getirdi.

Bununla ilgili taleplerini aktaran Palandöken, şunları kaydetti:

"Deniz mevsiminde deniz yatağı satıyor, bot satıyorlar. Kırtasiye mevsiminde de kırtasiye malzemesi satan dükkan ürün satamazken, bunlar ürün satıyor. Böyle gidince esnafın rekabet etme gücü olmaz. Bu fiyatları ve enflasyonu düşürmek de mümkün olmaz. Bu perakende yasası mutlaka çıkmalı. Yasa çıkmadığı sürece fiyatlarda indirim beklenmesi nafile olur."

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Anahtar Kelimeler:
Esnaf zincir marketler

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