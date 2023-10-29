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TEŞKİLAT 81. BÖLÜM İZLE! Teşkilat bugün var mı, yeni bölüm ne zaman? Son bölüm özeti ve TRT 1 yayın akışı

29.10.2023 18:52 | Son Güncelleme:
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Teşkilat bugün var mı? sorusu heyecanla beklenen ikinci sezonu öncesi gündem oldu. TRT1'in büyük merakla izlenen dizisi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başarılarını konu alıyor. Son olarak kadroya Aybüke Pusat, İlker Kızmaz ve Sarp Levendoğlu'nun katılmasıyla yeni bölümü ve 'Teşkilat bu akşam var mı?' sorusunun yanıtı merak edildi. Peki, Teşkilat bugün var mı, yeni bölüm ne zaman? İşte Teşkilat 81. bölüm izle ekranı, son bölüm özeti ve TRT 1 yayın akışı

Teşkilat dizisinin bu akşam olup olmadığı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Murat Yıldırım, Yunus Emre Yıldırımer, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Gürkan Uygun, İlker Kızmaz, Aybüke Pusat, Sarp Levendoğlu ve Serdar Yeğin gibi isimleri bulunduran Teşkilat'ın yeni bölümü merak edildi. Son bölümde ailesinin ve sevdiklerinin ölü bildiği Ömer, Zehra'yı bulmak için yollar aramıştı. 'Teşkilat bugün var mı?' ekranı sorgulanıyor. İşte TRT1'in ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat'ın yeni bölüm bilgileri...

TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI?

TRT 1'in büyük merakla beklenen dizisi Teşkilat bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. 4. sezonun ikinci bölümü ile izleyiciyle buluşacak olan dizinin 81. bölümü yayınlanacak. Teşkilat saat 20.00'de başlayacak.

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TEŞKİLAT 81. BÖLÜM İZLE!

Milorad hedefine Ömer'i alır. Acılarını kenara bırakıp yine vatanı için mücadele veren Ömer bu meydan okumaya sessiz kalmaz. Ömer kendi bildiği yoldan gitmek için diretse de Neslihan'ın amacı, sorunu yine de masada çözmektir. En ufak bir fevriliğin daha büyük bir karmaşaya sebep olacağını bilen Neslihan ülkesini dünyaya delillerle savunmaya kararlıdır. Ömer'in şüphelerinin hedefi haline gelen Gökhan ise Neslihan'ın bu kararlılığından ürkse de kendini ele vermeden amacına ulaşmak için elinden geleni ardına koymayacaktır.

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TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Ailesinin ve sevdiklerinin ölü bildiği Ömer'in tek amacı Zehra'yı bulmaktır. Bu süreçteki çabaları onu hem yeni düşmanlarıyla hem de teşkilata geri getirecek Neslihan ile tanıştırır. Neslihan'ın tek hedefiyse kaybettiklerine rağmen verdiği sözleri tutup ona muhtaç olan insanları yalnız bırakmamaktır. Ancak karşısına çıkacak tehlikelerin o bile farkında değildir.

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Dolaylı yollardan da olsa bu ikiliyi birleştiren en büyük nokta vatan sevgisi ve onu koruma arzusudur. Bu yolda onlara yine aynı amaç uğruna savaşan yeni ekip yardımcı olacaktır. Bu zorlu savaşta düşmanlar eskisinden de tehlikelidir. Teşkilat'ın yeni sezonunda yeni başlangıçlar, yeni hedefler ve tanışmalar kahramanları yeni sürprizlere sürüklese de yine değişmeyen tek şey vatan sevgisidir.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:25 Beni Böyle Sev
07:35 Cumhuriyetimizin 100. Yılı
07:40 Ya İstiklal Ya Ölüm
11:00 Anıtkabir’den Naklen Yayın
11:20 Ya İstiklal Ya Ölüm
11:45 Enine Boyuna
13:00 Lingo
14:20 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel
15:55 İstiklal Yolu “Büyük Taarruz”
16:55 Yerli Sineması Kurtuluş Hattı
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:45 3’te 3
01:00 Ya İstiklal Ya Ölüm
03:50 Yerli Sineması Kurtuluş Hattı

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