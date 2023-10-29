TEŞKİLAT 81. BÖLÜM İZLE! Teşkilat bugün var mı, yeni bölüm ne zaman? Son bölüm özeti ve TRT 1 yayın akışı

Teşkilat dizisinin bu akşam olup olmadığı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Murat Yıldırım, Yunus Emre Yıldırımer, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Gürkan Uygun, İlker Kızmaz, Aybüke Pusat, Sarp Levendoğlu ve Serdar Yeğin gibi isimleri bulunduran Teşkilat'ın yeni bölümü merak edildi. Son bölümde ailesinin ve sevdiklerinin ölü bildiği Ömer, Zehra'yı bulmak için yollar aramıştı. 'Teşkilat bugün var mı?' ekranı sorgulanıyor. İşte TRT1'in ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat'ın yeni bölüm bilgileri...

TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI?

TRT 1'in büyük merakla beklenen dizisi Teşkilat bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. 4. sezonun ikinci bölümü ile izleyiciyle buluşacak olan dizinin 81. bölümü yayınlanacak. Teşkilat saat 20.00'de başlayacak.

TEŞKİLAT 81. BÖLÜM İZLE!

Milorad hedefine Ömer'i alır. Acılarını kenara bırakıp yine vatanı için mücadele veren Ömer bu meydan okumaya sessiz kalmaz. Ömer kendi bildiği yoldan gitmek için diretse de Neslihan'ın amacı, sorunu yine de masada çözmektir. En ufak bir fevriliğin daha büyük bir karmaşaya sebep olacağını bilen Neslihan ülkesini dünyaya delillerle savunmaya kararlıdır. Ömer'in şüphelerinin hedefi haline gelen Gökhan ise Neslihan'ın bu kararlılığından ürkse de kendini ele vermeden amacına ulaşmak için elinden geleni ardına koymayacaktır.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Ailesinin ve sevdiklerinin ölü bildiği Ömer'in tek amacı Zehra'yı bulmaktır. Bu süreçteki çabaları onu hem yeni düşmanlarıyla hem de teşkilata geri getirecek Neslihan ile tanıştırır. Neslihan'ın tek hedefiyse kaybettiklerine rağmen verdiği sözleri tutup ona muhtaç olan insanları yalnız bırakmamaktır. Ancak karşısına çıkacak tehlikelerin o bile farkında değildir.

Dolaylı yollardan da olsa bu ikiliyi birleştiren en büyük nokta vatan sevgisi ve onu koruma arzusudur. Bu yolda onlara yine aynı amaç uğruna savaşan yeni ekip yardımcı olacaktır. Bu zorlu savaşta düşmanlar eskisinden de tehlikelidir. Teşkilat'ın yeni sezonunda yeni başlangıçlar, yeni hedefler ve tanışmalar kahramanları yeni sürprizlere sürüklese de yine değişmeyen tek şey vatan sevgisidir.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:25 Beni Böyle Sev

07:35 Cumhuriyetimizin 100. Yılı

07:40 Ya İstiklal Ya Ölüm

11:00 Anıtkabir’den Naklen Yayın

11:20 Ya İstiklal Ya Ölüm

11:45 Enine Boyuna

13:00 Lingo

14:20 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel

15:55 İstiklal Yolu “Büyük Taarruz”

16:55 Yerli Sineması Kurtuluş Hattı

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

23:45 3’te 3

01:00 Ya İstiklal Ya Ölüm

03:50 Yerli Sineması Kurtuluş Hattı





