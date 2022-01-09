Teşkilat dizisi bu akşam var mı? 9 Ocak Teşkilat yeni bölümü ne zaman?

Başrollerinde Deniz Baysal Yurtcu, Çağlar Ertuğrul, Mesut Akusta'nın yer aldığı Teşkilat dizisi 9 Ocak akşamı TRT1 yayın akışında yer aldı. Sevilen dizi Teşkilat, 9 Ocak 2022 Pazar akşamı TRT1 ekranlarında 20.00'da yer alacak.

TEŞKİLAT DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Son operasyonda üst düzey terör örgütü üyeleri etkisiz hale getirilir ve Yıldırım ile Elçi yeni bir plan arayışına girer. Elçi'nin hesapta olmayan birini saf dışı bırakması, ekibin Yıldırım'ın peşine düşmesine neden olur. Bu macera kayıpları da beraberinde getirir.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:45 Yeşil Deniz

08:35 Payitaht "Abdülhamid"

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Şehrime Hoş Geldiniz

13:45 Gönül Dağı (Altyazılı)

17:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat (Altyazılı)

00:15 3'Te 3

01:35 Gönül Dağı (Altyazılı)

04:05 3'Te 3

