Teşkilat dizisinin Serdar'ı Çağlar Ertuğrul'un ablası Pınar Ertuğrul'u görenler mest oldu! Güzelliğiyle büyüledi...

Teşkilat dizisinin ünlü oyuncusu Çağlar Ertuğrul, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Başarılı oyuncunun sır gibi sakladığı ablası Pınar Ertuğtul'u görenler ise adeta şoke oldu. Yakışıklı oyuncunun ablası güzelliğiyle herkesi büyüledi.

Dağ film serisiyle adını tüm Türkiye'ye duyuran başarılı oyuncu Çağlar Ertuğrul, Teşkilat dizisiyle de izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizide Serdar Kılıçaslan karakteriyle başarılı performans çizen Çağlar Ertuğrul, rolüyle herkesin dikkatini çekiyor.

ABLASINI GÖRENLER MEST OLDU

Dizideki performansının yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Çağlar Ertuğrul'un aile bireyleri merak edildi. Yakışıklı oyuncunun ablası Pınar Ertuğrul'u görenler ise adeta gözlerine inanamadı.

BENZERLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Çağlar Ertuğrul ile benzerliğiyle dikkat çeken Pınar Ertuğrul'un fotoğrafları sosyal medyada adeta gündem oldu.

Ertuğrul'un ablasını gören birçok kişi, "Böyle bir benzerlik olamaz" ve "Güzellik aileden geliyor belli" şeklinde yorumlarda bulundu.





