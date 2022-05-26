MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Teşkilat dizisinin Serdar'ı Çağlar Ertuğrul'un ablası Pınar Ertuğrul'u görenler mest oldu! Güzelliğiyle büyüledi...

Teşkilat dizisinin Serdar'ı Çağlar Ertuğrul'un ablası Pınar Ertuğrul'u görenler mest oldu! Güzelliğiyle büyüledi...

26.05.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teşkilat dizisinde canlandırdığı Serdar Kılıçaslan karakteriyle dikkat çeken başarılı oyuncu Çağlar Ertuğrul'un ablası Pınar Ertuğrul'u görenler gözlerine inanamadı. Bugüne kadar gözlerden uzak duran başarılı oyuncunun ablası Pınar Ertuğrul, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Teşkilat dizisinin Serdar'ı Çağlar Ertuğrul'un ablası Pınar Ertuğrul'u görenler mest oldu! Güzelliğiyle büyüledi...

Teşkilat dizisinin ünlü oyuncusu Çağlar Ertuğrul, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Başarılı oyuncunun sır gibi sakladığı ablası Pınar Ertuğtul'u görenler ise adeta şoke oldu. Yakışıklı oyuncunun ablası güzelliğiyle herkesi büyüledi.

çağlar2

Dağ film serisiyle adını tüm Türkiye'ye duyuran başarılı oyuncu Çağlar Ertuğrul, Teşkilat dizisiyle de izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizide Serdar Kılıçaslan karakteriyle başarılı performans çizen Çağlar Ertuğrul, rolüyle herkesin dikkatini çekiyor.

çağlar1

ABLASINI GÖRENLER MEST OLDU

Dizideki performansının yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Çağlar Ertuğrul'un aile bireyleri merak edildi. Yakışıklı oyuncunun ablası Pınar Ertuğrul'u görenler ise adeta gözlerine inanamadı.

çağlar3

BENZERLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Çağlar Ertuğrul ile benzerliğiyle dikkat çeken Pınar Ertuğrul'un fotoğrafları sosyal medyada adeta gündem oldu.

çağlar4

Ertuğrul'un ablasını gören birçok kişi, "Böyle bir benzerlik olamaz" ve "Güzellik aileden geliyor belli" şeklinde yorumlarda bulundu.

çağlar5

çağlar6

çağlar7

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rapçi Eypio'dan şaşırtan çıkış! "Erkeklerin bacak kıllarını alması normal değil"Rapçi Eypio'dan şaşırtan çıkış! "Erkeklerin bacak kıllarını alması normal değil"
Mal varlığını açıkladı! Duyan inanamadı... Mal varlığını açıkladı! Duyan inanamadı...
Konuğu mesleğiyle şaşkına çevirdi! O itirafı olay olduKonuğu mesleğiyle şaşkına çevirdi! O itirafı olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Çağlar Ertuğrul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sahil şeridindeki 16 ilde düğmeye basıldı! Operasyonun adı...

Sahil şeridindeki 16 ilde düğmeye basıldı! Operasyonun adı...

O ilimizi virüs korkusu sardı! Resmi açıklama: 'Kabarcıklar görülmesi üzerine...'

O ilimizi virüs korkusu sardı! Resmi açıklama: 'Kabarcıklar görülmesi üzerine...'

Yapmadıkları şey kalmamış! Böyle basıldılar

Yapmadıkları şey kalmamış! Böyle basıldılar

Dolar için çok konuşulacak sözler

Dolar için çok konuşulacak sözler

Şeker fiyatları arttı! Bir zam daha geliyor...

Şeker fiyatları arttı! Bir zam daha geliyor...

Akaryakıt fiyatlarına çifte zam!

Akaryakıt fiyatlarına çifte zam!

İlginizi Çekebilir

Dokunan yanar: Cezası çok yüksek! Yatak odasına etkisi inanılmaz...

Dokunan yanar: Cezası çok yüksek! Yatak odasına etkisi inanılmaz...

Sosyal medyayı salladı! "Behlüller ölmez..."

Sosyal medyayı salladı! "Behlüller ölmez..."

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Bir hostes anlattı: ''Uçakta ölenler, seks işçisi tutanlar...''

Bir hostes anlattı: ''Uçakta ölenler, seks işçisi tutanlar...''

Kendi balayını kaçırdı! ''Bir suçlu gibi hissettim!''

Kendi balayını kaçırdı! ''Bir suçlu gibi hissettim!''

Kamp severler için kurması kolay en iyi otomatik çadır çeşitleri

Kamp severler için kurması kolay en iyi otomatik çadır çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.