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Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu'dan mini etekli poz!

08.05.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde ekranların aranan simalarından biri olan Ezgi Eyüboğlu ilk olarak, 2011'de yayınlanan Kalbim Seni Seçti adlı dizi ile oyunculuğa adım attı. Uzun yıllar ekran önünde yer alan Ezgi Eyüboğlu, Instagram pozlarıyla dikkat çekti.

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu'dan mini etekli poz!

En son Teşkilat dizisinde Ceren Özdoğa rolüyle ekranlara gelen Ezgi Eyüboğlu bu diziyle 'En İyi Yardımcı Kadın Dizi Oyuncusu'kategorisinde ödül aldı. Yol Arkadaşım 2, Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok gibi sinema filmlerinde de oynayan oyuncu, paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

EZGİ EYÜBOĞLU MİNİ ETEKLİ POZUNU PAYLAŞTI

33 yaşındaki oyuncu mini etekli pozunu Instagram hesabından paylaştı. O poza takipçileri tarafından çok sayıda beğeni geldi.

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu'dan mini etekli poz!

Instagram'da 1,3 milyon takipçisi bulunan Ezgi Eyüboğlu geçtiğimiz günlerde göğüs dekolteli pozunu paylaşmıştı.

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu'dan mini etekli poz!

Ünlü oyuncu, kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile 2016-2019 tarihleri arasında evli kaldı.

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu'dan mini etekli poz!

Eyüboğlu, Adı Mutluluk dizisinde Kaan Yıldırım ile başrolü paylaşmıştı.

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu'dan mini etekli poz!

1,65 boyundaki Eyüboğlu, İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde eğitim aldı.

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu'dan mini etekli poz!

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu'dan mini etekli poz!

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu'dan mini etekli poz!

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu'dan mini etekli poz!

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Anahtar Kelimeler:
Ezgi Eyüboğlu Kaan Yıldırım Teşkilat dizisi
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