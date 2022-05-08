Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu'dan mini etekli poz!

En son Teşkilat dizisinde Ceren Özdoğa rolüyle ekranlara gelen Ezgi Eyüboğlu bu diziyle 'En İyi Yardımcı Kadın Dizi Oyuncusu'kategorisinde ödül aldı. Yol Arkadaşım 2, Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok gibi sinema filmlerinde de oynayan oyuncu, paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

EZGİ EYÜBOĞLU MİNİ ETEKLİ POZUNU PAYLAŞTI

33 yaşındaki oyuncu mini etekli pozunu Instagram hesabından paylaştı. O poza takipçileri tarafından çok sayıda beğeni geldi.

Instagram'da 1,3 milyon takipçisi bulunan Ezgi Eyüboğlu geçtiğimiz günlerde göğüs dekolteli pozunu paylaşmıştı.

Ünlü oyuncu, kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile 2016-2019 tarihleri arasında evli kaldı.

Eyüboğlu, Adı Mutluluk dizisinde Kaan Yıldırım ile başrolü paylaşmıştı.

1,65 boyundaki Eyüboğlu, İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde eğitim aldı.





