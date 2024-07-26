Teşkilat'ın yıldızı İlker Aksum'dan müjdeli haber geldi! Baba oluyor

MYNET-Uzun yıllardır 'Çarli', 'Canım Ailem', 'Yabancı Damat' gibi birçok projeyle tanınan İlker Aksum son olarak Teşkilat dizisinde hayat verdiği 'Kambur' karakteri ile adından söz ettirmişti.

MÜJDELİ HABER GELDİ

Şimdilerde Show TV’nin Kapadokya’da çekilecek Tims&B imzalı dizisi “Siyah Kalp”le izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan ünlü oyuncudan müjdeli haber geldi.

Geçen yıl haziran ayında nefes terapistliği yapan Dilay Ekmekçioğlu’yla nikah masasına oturan ünlü oyuncu baba olacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dilay Ekmekçioğlu 8 haftalık hamile...