MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Teşkilat'ın yıldızı İlker Aksum'dan müjdeli haber geldi! Baba oluyor

Teşkilat'ın yıldızı İlker Aksum'dan müjdeli haber geldi! Baba oluyor

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.07.2024 13:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teşkilat dizisinde hayat verdiği 'Kambur' karakteri ile adından söz ettiren İlker Aksum şimdilerde bambaşka bir heyecan yaşıyor. Geçen yıl haziran ayında Dilay Ekmekçioğlu’yla nikah masasına oturan ünlü oyuncu baba olmaya hazırlanıyor.

MYNET-Uzun yıllardır 'Çarli', 'Canım Ailem', 'Yabancı Damat' gibi birçok projeyle tanınan İlker Aksum son olarak Teşkilat dizisinde hayat verdiği 'Kambur' karakteri ile adından söz ettirmişti.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

ilker 2

MÜJDELİ HABER GELDİ

Şimdilerde Show TV’nin Kapadokya’da çekilecek Tims&B imzalı dizisi “Siyah Kalp”le izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan ünlü oyuncudan müjdeli haber geldi.

İLKER

Geçen yıl haziran ayında nefes terapistliği yapan Dilay Ekmekçioğlu’yla nikah masasına oturan ünlü oyuncu baba olacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dilay Ekmekçioğlu 8 haftalık hamile...

Önceki İçerik Sonraki İçerik
O dizi ile geri dönüyor! Yakışıklı oyuncuyla... O dizi ile geri dönüyor! Yakışıklı oyuncuyla...
Anahtar Kelimeler:
İlker Aksum
En Çok Okunan Haberler
'Enflasyon %100! Millet inim inim inliyor' Canlı yayında gündem olan konuşma

'Enflasyon %100! Millet inim inim inliyor' Canlı yayında gündem olan konuşma

Çuvalda battaniyeye sarılı çürümüş ceset bulunmuştu! Her şeyi itiraf etti

Çuvalda battaniyeye sarılı çürümüş ceset bulunmuştu! Her şeyi itiraf etti

AK Partili Metin Külünk’ten çok konuşulacak ‘Erdoğan’ yorumu

AK Partili Metin Külünk’ten çok konuşulacak ‘Erdoğan’ yorumu

Mali yükü artırıyor! Erdoğan talimat verdi... "Bu, devlete şantajdır"

Mali yükü artırıyor! Erdoğan talimat verdi... "Bu, devlete şantajdır"

Jose Mourinho'dan tüm Fenerbahçe takımına uyarı

Jose Mourinho'dan tüm Fenerbahçe takımına uyarı

“Sosis Partisi: Gıdatopya” animasyonuna ceza

“Sosis Partisi: Gıdatopya” animasyonuna ceza

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Prime Day'de kaçıranlar buraya! Stanley indirimi devam ediyor

Prime Day'de kaçıranlar buraya! Stanley indirimi devam ediyor

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Çok satanlarda bir numara! Karizmatik beylerin favorisi...

Çok satanlarda bir numara! Karizmatik beylerin favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.