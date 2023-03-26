Teşkilat dizisinin yeni bölümü merak edildi. 26 Mart TRT 1 yayın akışı kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Dizinin son bölümünde yaşananlar izleyicileri oldukça heyecanlandırmıştı. Peki Teşkilat yeni bölüm ne zaman? Teşkilat bu akşam var mı? 64. bölüm özeti ve 26 Mart TRT 1 yayın akışı...

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, BU AKŞAM VAR MI?

Murat Yıldırım ve Deniz Baysal'ın başrolünü paylaştığı Teşkilat dizisi ilk bölümünden beri izleyici tarafından oldukça sevildi ve sahiplenildi. Teşkilat 65. bölüm ile bu akşam TRT 1 ekranlarında olacak. Yeni bölüm ile ekrana gelecek dizi heyecanla bekleniyor.

TEŞKİLAT 64. BÖLÜM ÖZETİ

Başarılı geçen operasyonun ardından Frederick’i alan ekip, çıkış planını uygularken çatışmanın ortasında kalıyor. Efkar’ın namlusunun hedefinde olan Hartley için tehlike çanları çalmaktadır. Savunma sanayisine karşı bir tehdit olacağı bilgisine ulaşan ekip ise vakit kaybetmeden operasyona başlama kararı alır. Hartley’e ulaşmaya çalışan Ömer, Hasan Atmaca’yla ilgili çok önemli bir bilgiye ulaşır.

Efkar’ın Hartley planı sonucunda karşısına çıkan kişi beklemediği birisi olacaktır. Hartley ve Efkar arasındaki savaşı başlatacak düğüm, artık kopmak üzeredir.

26 MART TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:20 Vuslat

08:25 Uyanış: Büyük Selçuklu

11:40 Enine Boyuna

13:00 Gönül Dağı

15:40 1 Çorba

15:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

17:45 Ana Haber

18:15 Ramazan Sevinci

20:00 Teşkilat



